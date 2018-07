Radikale ændringer på vej i Disney: Vil inspirere børn og voksne i hele verden

De senere år har vi hørt kedelige historier om hvaler, fisk og fugle, der må lade livet på grund af menneskets plastiksvineri i verdenshavene. Derudover har forskere fundet ud af, at de plastikøer man kender til rundt omkring er langt mere omfattende og større end først antaget.

Det har først Starbucks, McDonald i England og Irland og nu også Disney tænkt sig at forsøge at gøre noget ved.

Det skriver flere medier - deriblandt ABC News.

Fra og med 2019 skal det være slut med plastiksugerør- og omrørere i næsten alle deres forlystelsesparker på globalt plan - kun Disney Tokyo venter med at indføre plastikforbuddet.

Ifølge The Walt Disney Company vil beslutningen betyde, at Moder Jord bliver sparet for 175 millioner sugerør og 13 millioner omrørere.

- Elimineringen af plastiksugerør og andre plastikting er de rette skridt at tage i vores langsigtede forpligtelse til miljøforvaltning. Disse nye globale tiltag er med til at reducere vores aftryk på miljøet og passer fint med vores langsigtede mål om bæredygtighed, siger Bob Chapek, der er bestyrelsesformand i Disney Park, oplevelser og forbrugsprodukter.

Inspireret af naturen

Det er ikke kun forlystelsesparkerne, der får en plastik-overhaling. Besøgende på Disneys hoteller og krydstogtskibe vil også blive berørt af ændringerne.

I løbet af de næste år er planen, at der skal installeres genopfyldningsfaciliteter på værelserne på både hotellerne og krydstogtskibene, der vil reducere plastforbruget med 80 procent, vurderer virksomheden.

Derudover skal også engangsplastikposer udfases, så gæsterne i stedet for kan købe genanvendelige poser.

- Disney har altid været inspireret af naturen - og det er et unikt og stærkt brand, der inspirerer, uddanner og underholder - alt på samme tid, siger Muttulingam Sanjayan, der er direktør i Conservation International, som er en non-profit organisation, Disney samarbejder med i deres kamp mod miljøet og bæredygtige forslag.

- Dagens meddelelse handler ikke kun om at reducere mængden af brugt plastik. Det handler også om at vise millioner af børn og voksne i hele verden, at vi kan ændre vores daglige vaner, så vi kan passe på verdenshavene og beskytte naturen.

Tidligere i år kom det frem, at en hval var død, fordi den havde slugt intet mindre end 80 plastikposer.