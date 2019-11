Radio24Syv vil have en million i erstatning

Radio24syv kræver en erstatning på 980.000 kroner for at have deltaget forgæves i dab-udbud

En erstatning på 980.000 kroner, er hvad Radio24Syv kræver, efter de forgæves deltog i dab-udbuddet. Samtidig med at Radio24Syv mener, at sendetilladelsen til Radio LOUD erklæres ugyldig, ifølge stævningen, som politikken har fået indsigt i.

Stævningen sætter spot på de steder, hvor udbuddet ifølge advokaterne er gået helt galt.

De mener blandt andet, at Radio og tv-nævnet, som afgjorde, hvilken radio, der skulle vinde udbuddet, er inhabilt. Nævnet er udpeget og består af personer fra Slots- og Kulturstyrelsen, som også var med til at skrive udbudsmaterialet. Men Slots- og Kulturstyrelsen udfører også sekretariatsopgaver for Nationalmuseet, som er en af parterne bag Radio LOUD.

Udover det skulle nævnet ifølge udbudsmaterialet afvise parter, der ikke levede op til en række krav. I ansøgningen skulle parterne oplyse ’beskrivelse af nødvendige kompetencer og ressourcevolumen’. Det krav levede Radio LOUD ifølge Radio24Syvs advokater ikke op til. Alligevel fik Radio LOUD lov til at fortsætte og endte med at vinde udbuddet.

Radio24Syv har fået støtte til at føre retssagen fra Bogerretsfonden, der indtil videre har givet omkring 3 millioner til juridisk bistand, samtidig med at fondsbestyrelsen opfordrer andre organisationer til også at støtte op om Radio24Syvs sag.

'Vi har fået lavet en uvildig, juridisk vurdering af forløbet. Den har vi læst - og derfor står vi lige bag Radio24syv, og vi står der hele vejen til de internationale domstole - og vi opfordrer alle andre retssikkerhedsorienterede kræfter til at gøre det samme', skriver fondsbestyrelsen til Fagbladet 3F.

Tidligere direktør for Radio24syv Jakob Kvist håber, at sagsanlægget måske kan føre til, at Radio24syv en dag genopstår.