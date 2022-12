Radiointerview afbrudt af Samsam: Jeg indleder dags dato en sultestrejke

Den 32-årige terrordømte Ahmed Samsam har indledt en sultestrejke.

Det fortæller han under et interview til 24syv-programmet ‘Døgnrapporten’.

Under et interview mellem Ahmed Samsams lillebror, Osama Samam, og en journalist på ‘Døgnrapporten’, ringer Ahmed Samsam pludselig sin lillebror op.

- Sultestrejke?, spørger Osama Samsam, hvortil broderen Ahmed Samsam svarer:

- Ja. De vil give mig yderligere tre måneder i isolation, sådan noget der hedder ‘fokus’ på afdeling D. Jeg har ikke gjort noget for at fortjene det her.

Han fortæller videre, at han skal flyttes efter tre voldsepisoder i fængslet. Ifølge ham selv blev han frifundet i det ene tilfælde, og i de to andre var det en anden part, der startede.

Ahmed Samsam er gjort bekendt med, at Osama Samsam er midt i et interview med en journalist på ‘Døgnrapporten’, og at optageren kører.

- Skriv på min Facebook, at min tålmodighed er opbrugt. Jeg indleder dags dato (onsdag, red.) en sultestrejke, og den opgiver jeg først, når jeg har fået det bedre. Når jeg engang bliver behandlet som et menneske, siger Ahmed Samsam til sin lillebror, mens telefonen er på højtaler.

Onsdag klokken 17:24 er der blevet delt et opslag på Ahmed Samsams Facebook-profil, hvor han erklærer, at han indleder sultestrejke, og at han først stopper, når retsvæsenet har undersøgt hans sag og behandlet ham retfærdigt.

Ahmed Samsams forsvarsadvokat, Erbil Kaya, bekræfter også til ‘Døgnrapporten’, at hans klient har indledt en sultjestrejke.

- Jeg har talt med ham (Ahmed Samsam, red.) om det, og jeg har også fået det bekræftet af fængselspersonalet der, hvor han afsoner, som har registreret ham som sultestrejkende. Og derfor er ekstra opmærksomme på ham, siger han.

Erbil Kaya har ikke tidligere haft klienter, der sultestrejkede i fængslet, og kender heller ikke til andre tilfælde i danske fængsler.

- Det er noget, der sker i stor desperation, hvor man får nok af det hele. Og det er der, Ahmed Samsam er nu. Han er så magtesløs og bedrøvet over sin situation, at han er dømt med urette, at han han nu finder anledning til at gøre det, siger advokaten.

I 2020 blev Ahmed Samsam udleveret til Danmark fra Spanien og afsoner nu i Enner Mark Fængsel. Han sidder fængslet for terrorhandlinger, men han fortæller selv, at han har været agent for Forsvarets Efterretningstjeneste og Politiets Efterretningstjeneste.

- Hvem er du sur på?, spørger Osama Samsam sin bror i telefonen.

- Fængselsbetjentene her i Enner Mark Fængsel. Det er ledelsen. Hele det her lorte-fængsel. Generelt hele Kriminalforsorgen. Og hele retssystemet, hvis jeg skal være ærlig, svarer storebroderen.

‘Døgnrapporten‘ har forsøgt at få en kommentar fra Kriminalforsorgen. Kriminalforsorgen har dog ikke ønsket at kommentere sagen med henvisning til, at man ikke kommenterer på konkrete personsager.