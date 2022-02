Radioprogram: Mediechef slettede spionopslag

Ved du noget? Så skriv fortroligt til Ekstra Bladets journalister på MR@eb.dk, eller krypteret til Ryrso@protonmail.com

Få dage før FE-chef Lars Findsen og tre andre efterretningsfolk blev anholdt i den aktuelle lækagesag, figurerede et opsigtsvækkende opslag på Facebook, som nu er slettet.

Opslaget var skrevet af Simon Andersen, som i dag er programdirektør og ansvarshavende chefredaktør på 24syv - det tidligere Radio Loud - og hele forløbet om opslaget gengives i podcasten 'Det hemmeligste af det hemmelige', der udkom på 24syv i lørdags.

Af udsendelsen fremgår det, at Simon Andersen ifølge de to radioværter skrev et opslag på sin facebookprofil onsdag 1. december, hvor han reklamerede for radiostationens nye program om efterretningstjenestens virke, og samtidig gengav han en detalje, der angiveligt er at betragte som højt klassificeret.

Ekstra Bladet er bekendt med den pågældende oplysning.

'Statshemmelighed afsløret'

Facebookopslaget er i dag slettet, men programmets ene vært, Christian Kirk Muff, beskriver i udsendelsen, hvad der stod.

'Jeg har ikke teksten, men nu parafraserer jeg: Glæd dig til 'Det hemmeligste af det hemmelige', hvor værterne Anders Christiansen og Christian Kirk Muff vil guide dig ind i det hemmelige spionnetværk under den kolde krig, og hvor de også vil kigge på efterretningstjenestens hemmelige indhentningssystem; og så skriver han (Simon Andersen, red.) et navn, man ikke må sige, fordi det navn og betegnelse er måske Danmarks dybeste efterretningshemmelighed,' fortæller Christian Kirk Muff.

Han tilføjer herefter, at opslaget seks timer senere var forsvundet fra Simon Andersens profil.

'Meget taler for, at det var en statshemmelighed, der blev afsløret i den der facebookopdatering,' fortsætter Christian Muff Kirk om opslaget, som figurerede på Facebook 1. december - syv dage inden PET slog til og anholdt fire nuværende og tidligere efterretningsfolk.

Artiklen fortsættes under billedet ...

Politiets Efterretningstjeneste slog i begyndelsen af december til og anholdt fire nuværende og tidligere efterretningsfolk. Foto: Mathias Christensen/Ritzau Scanpix

Chefredaktør klapper i

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er gengivelsen af facebookopslaget retvisende, og sagen har derudover været en del af forløbet med de samtaler, som PET og FE har haft med flere mediehuse i december.

DR har tidligere beskrevet, hvordan Ffacebookopslaget - der altså nu gengives på 24syv, hvor Simon Andersen selv er chefredaktør - var en udløsende årsag til, at efterretningstjenesterne følte sig nødsaget til at drøfte pressens viderebringelse af klassificerede oplysninger.

Chefredaktør Simon Andersen deltager ikke i 24syvs egen udsendelse om sagen, og det fremgår ikke klart, om værterne har forsøgt at få hans udlægning.

Ekstra Bladet har forsøgt at få svar fra Simon Andersen på en række spørgsmål. Blandt andet hvorfor han slettede opslaget, om nogen bad ham fjerne det, og om han har kompromitteret nogen kilder i forløbet.

'Jeg har ingen kommentarer,' skriver Simon Andersen, der desuden er en af de journalister, der har været indkaldt som vidne i lækagesagen.

Ekstra Bladet har ligeledes forsøgt at få besvaret en række spørgsmål om forløbet hos Politiets Efterretningstjeneste. Tjenesten har dog ikke ønsket at kommentere sagen.