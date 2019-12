Radiovært chokeret

Der var ingen skrig eller skrål indblandet i episoden, som ellers chokerede radiovært på P1 Tinne Hjersing Knudsen torsdag formiddag.

Imens hun var i metroen blev hun vidne til en meget underlig situation, hvor en kvinde tilsyneladende blev nægtet en ellers fri plads.

Situationen forløb således, at en hvid kvinde sad i en bås, hvor resten af pladserne var ledige. Da en brun kvinde forsøgte at sætte sig, blev hun ifølge Tinne Hjersing Knudsen let skubbet væk, og den hvide kvinde blokerede nu sæderne med sin kuffert. Uden at der blev sagt et ord.

Umiddelbart efter gjorde kvinden plads til to hvide passagerer kunne tage de ledige pladser. Den anekdote har fået en hel del opmærksomhed på Twitter, hvor radioværten har delt den.

- Jeg var chokeret og havde brug for at dele det. Det var ikke for at sætte gang i en stor debat eller noget, siger hun til Ekstra Bladet.

Et sæde i metroen bliver ledigt ved siden af en ældre, hvid kvinde. En brun kvinde forsøger at sætte sig, men hun skubber hende væk. Et øjeblik senere giver hun en hvid kvinde pladsen. Den pladsløse kvinde vil ikke lade mig råbe op, fordi “sådan noget sker for hende hver dag” — Tinne Hjersing Knudsen (@Tinnehjersing) December 5, 2019

Gjorde ikke noget

Tinne Hjersing Knudsen talte efterfølgende med kvinden, der ikke kunne få en plads. Hun fortalte, at det desværre ikke var noget opsigtsvækkende for hende, og at 'sådan noget sker for hende hver dag'.

- Jeg ville ikke have forventet at se den slags ting i Danmark. Jeg var faktisk ret chokeret over at se det i en metro i København, siger Hjersing Knudsen.

I skrivende stund har tweetet fået 865 likes, og der er flere debattører, der har reageret på det.