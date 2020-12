Rædselsår: Marlene mistede sin søn

Et rædselsår lakker mod enden for Marlene Nielsen. Hun skal som en stor del af befolkningen holde en lidt anderledes jul i år, men af helt andre årsager

Juletiden bliver for en stor del af den danske befolkning anderledes, efter coronavirusen har lagt sig som en jernring omkring samfundet.

For Marlene Nielsen vil julen også blive markant anderledes, men af helt andre grunde.

Hun mistede sin ældste søn, 25-årige Malik Mads Rohdemejer tilbage i juli. Han blev fundet livløs om morgenen på sit behandlingscenter. Dagen forinden havde han ved en fejl fået en anden beboers metadon.

- Det er Bastians, Maliks lillebror, første juleaften uden Malik. Vi har hvert år i 20 år holdt jul med en del af vores familie i Gørlev.

- Det er Malik og Bastian, der normalt henter gaverne. Så pakker man en gave op af gangen. Og så venter man, siger hun.

Marlenes søn døde af medicinforgiftning

En anderledes jul

I år bliver det første gang, at familien skal holde jul uden Malik. Der bliver ikke rørt ved julemenuen, der byder på medister, and, revelsben og en snaps. Men der er dog andre traditioner, det bliver nødvendigt at bryde med.

Maliks gravsten, der er formet som en bølge. Malik betyder bølge på grøndlandsk. Foto: Tariq Mikkel Khan

På en normal juleaftensdag ville Marlene Nielsen tage begge sine sønner under armen, og være en del af julegudstjenesten. Men gensynet med kirken er stadig for hård efter Marlene bisatte sin søn for nogle måneder tilbage.

- I år finder vi på noget alternativt, nu hvor vi ikke skal i kirke. Det bliver stadigvæk i Gørlev, men det bliver simpelthen så svært.

- Jeg havde det jo sådan, at jeg ikke gider at holde jul i år. Men hvad er alternativet? Så skulle jeg sidde herhjemme og lide, siger en tydeligt berørt Marlene Nielsen.

Det har været overvældende

Selvom Marlene Nielsen ser tilbage på 2020, som et rædselsfuldt år, er der stadig gode oplevelser ved året, hun ikke vil glemnme.

- Jeg har fundet ud af, hvor mange velmenende og kærlige mennesker, der er omkring os. Vi har simpelthen fået så stor en støtte, at du tror det er løgn. Det har været så overvældende, at jeg nogle gange tænker, hvor det kom fra, siger Marlene Nielsen.

Ung mand fik metadon ved en fejl og døde

Og støtten er væltet ind over familien, efter de slukkede Maliks respirator på Skejby Sygehus tilbage i juli.

- Bastians venner har været så gode. Det har været fantastisk. Det håber jeg ikke, at jeg kommer til at glemme.

- Det skal ikke være det sorte og alt det lort, der skal overskygge alt det gode, der har været. Der har også været mange gode ting, fortæller Marlene Nielsen om den støtte de har fået udefra.

Det håber jeg på i 2021

Sagen landede hos Styrelsen for Patientsikkerhed. De skal i sagen tage stilling til, om personalet har levet op til deres ansvar. Og det er opslidende for familien, at der går så længe, før de får brugbare svar.

- Det er at træde vande, og vi er bare i venteposition. Jeg er så træt af weekenderne, fordi der hører jeg intet som helst. Når det så bliver mandag, går jeg og bliver bange for, at der kommer svar.

Derfor ved Marlene Nielsen godt, hvad hun håber på i 2021.

- Jeg håber på, at sagen bliver afsluttet på en ordentlig måde. Og med ordentlige forklaringer på, hvad det er, der er sket derovre på Søgården.

- Sådan så vi siger, at forklaringen giver god mening. Så kan vi lukke den dør og begynde at åbne nogle andre døre i stedet for. Så vi kan komme videre, siger hun.

Malik Mads Rohdemejers sag ligger hen hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Efter måneder har Ekstra Bladet endnu ikke fået en aktindsigt i sagens forhold.

Fik metadon ved en fejl på behandlingscenter: Familien savner svar

Tragedie på behandlingscenter: Ung mand død