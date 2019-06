Rædselsmelding om 2050 rammer nu

- Sommeren bliver varm. Meget varm. 40 grader i Paris, 41 grader i Strasbourg og 43 grader i Lyon. Se på masserne af ekstrem varm luft, der dækker hele Europa.

Sådan lyder det fra den meget kendte franske vejrvært Evelyne Dhéliat i en fiktiv vejrudsendelse fra 2050. Et skrækscenarie opstillet af den meteorologiske verdensorganisation (WMO red.) i 2014 for at sætte fokus på den globale opvarming.

Men det fiktive scenarie 31 år ude i fremtiden er pludselig blevet til virkeligheden i sommeren 2019.

I øjeblikket oplever de ekstrem varme i Sydeuropa, hvor I dele af Nordspanien og i det sydlige Frankrig er der målt temperaturer på 44 grader, og det fortsætter fredag. Præcis som i Evelyne Dhéliats skrækeksempel.

Sådan ser varmen ud til at ramme Frankrig klokken 12 fredag. Især den sydlige del af landet er hårdt ramt med op mod 44 grader nær Marseille. Foto: MetDesk.

Usædvanligt

Ekstra Bladet har talt DMI's vagthavende meteorolog Klaus Larsen, der oplyser, at varmen fortsætter fredag. Nogle steder i Europa ser det dog lidt bedre ud, hvis man ikke har flere svedfrie trøjer tilbage.

- Fredag kommer der lidt koldere luft ind over Tyskland og Polen, så varmen rammer hovedsageligt de sydeuropæiske lande. I Spanien bliver det nok varmest, hvor vi rammer 41-42 grader, mens der i den centrale og sydlige del af Frankrig bliver i underkanten af 40 grader. Grækenland og Italien slipper et par grader køligere, siger Klaus Larsen til Ekstra Bladet.

Det gælder om at køle sig ned. Også foran Eiffeltårnet i Paris. Foto: Ritzau Scanpix.

- Men er det et produkt af global opvarmning eller bare et enkeltstående tilfælde?

- Det er ikke så tit, at det sker så tidligt på året, at den varme afrikanske luft strømmer op over Europa, men det sker med jævne mellemrum. Vi skal en del år tilbage, men det sker for tid til anden.

- Men det er sådan med global opvarmning, at man ikke kan sige, at enkelhændelser er et produkt af det. Men sandsynligheden for mere ekstremt vejr bliver større, så tingene hænger selvfølgelig sammen, siger Klaus Larsen til Ekstra Bladet.

Også i Tyskland har varmen ramt. Her et billede fra en sø i byen Haltern am See fra onsdag. Foto: Ritzau Scanpix.

Skrækeksempel i Danmark

Sydeuropæiske lande. Spanien er nok der, hvor det bliver varmest. Vi kommer op i start 40erne. Frankrig den centrale og sydlige. Lige i underkanten af de 40 grader. Italien og Grækenland lidt køligere.

I 2014 lavede WMO også en skræk-vejrudsigt fra Danmark 2. juli 2050. Her er det DR's Jesper Theilgaard, der præsenterer et vejrkort, der byder på 37 grader i København og voldsomme tordenstorme i den sydlige del af landet.

Så slemt bliver det dog næppe i Danmark, selv om vi kan se frem til en weekend, hvor temperaturen nærmer sig 30 grader.

