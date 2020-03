Ræv dræber flere hunde i boligkvarter på Sjælland

Onsdag i sidste uge fik Tine Maj Lilleskov Nielsen og hendes mand et voldsomt chok.

En ræv havde trængt sig ind i parrets have og udset sig familiens hund, en niårige Shih Tzu ved navn Sonja. Det skriver DR Sjælland.

- Onsdag åbnede min mand havedøren, så vores hund kunne løbe ind og ud for at tisse. Hunden gik ud og rundt om vores hus, og da han kiggede ud ad vinduet, ligger hunden ude på græsplænen foran vores hoveddør, og ræven har bidt hende i halsen, siger Tine Maj Lilleskov Nielsen til DR Sjælland.

Sonja er langt fra den eneste hund, der i den seneste tid måtte lade livet til et ræveangreb.

I parcelhusområdet i Holbæk er mindst tre hunde blevet skambidt eller direkte spist af en ræv, der holder til i området.

Datter må ikke længere lege i sandkassen- Min mand råber ud ad døren, at ræven skal komme væk. I samme øjeblik kommer vores smed, der skulle lave vores badeværelse, og nemlig.com kommer med varer til os. Pludselig står der tre mænd og råber ad ræven, som tilsyneladende ikke er menneskesky. Den flytter sig kun få meter væk fra vores hund, fortæller Tine Maj Lilleskov Nielsen.

Smeden skyndte sig afsted til dyrehospitalet med Sonja, hvis liv ikke stod til at redde, og der gik blot få minutter, før ræven atter luskede rundt om huset.

- Min mand tager sin mobil frem og tager billeder af den, indtil han når hoveddøren og lukker. Der står den foran hoveddøren, siger Tine Maj Lilleskov Nielsen.

Da Tine Maj Lilleskov Nielsens mand kommer ind i huset igen, kommer han i tanke om, at havedøren stadig stod åben, og at parrets toårige datter gik rundt i huset.

- Han lukker havedøren med det samme. Allerede der var ræven hoppet over vores hegn og var inde i haven igen, siger Tine Maj Lilleskov Nielsen.

Af den grund vil parret ikke længere lade deres datter være ude i sandkassen.

- Utrygheden følger med, når man har en toårig. Jeg ved godt, at der er ikke nogen kendte tilfælde, hvor en ræv har taget et barn, men adfærden hos denne ræv er så pågående. Den er ikke bange for mennesker, og den er ikke bange for at komme tæt på, siger Tine Maj Lilleskov Nielsen.

Flere angreb i områdetDet er ikke første gang, ræven har dræbt en hund i den østlige del af Holbæk.

I december var det Cecilie Bruun Sørensens dværgpinscher, Laura, der blev taget af en ræv, der kom ind i haven og stak af med hunden i munden.

- Vi havde lukket vores hund ud i haven for at tisse, men den begyndte at gø rigtig meget. Vi løb alle sammen derud, og jeg når at se bagenden af en tyk, rød hale, siger Cecilie Bruun Sørensen til DR Sjælland.

Naboen løb med ud for at jagte ræven væk og fandt den på en sti i området, hvor han formåede at vifte den væk.

- Ræven havde sluppet vores hund, som lå oppe på stien. Vi kørte direkte til dyrlægen, men der var ikke noget at gøre, siger Cecilie Bruun Sørensen.

Hun har siden fået en ny hund, Lullu, af samme race, som hun ikke tør at lukke ud i haven.

- Da vi kom hjem fra dyrlægen, opdagede vi, at ræven igen var hoppet ind i vores have for at undersøge, om hunden stadig var der. Derfor går vi om aftenen med lommelygte, og det er ikke særligt lange ture, vi går med Lullu.

I december skete der også en lignende episode, hvor chihuahuaen Eddie var forsvundet. Ifølge en facebookgruppe for forsvundne og efterlyste hunde fandt man senere en hundehale tæt på rævens spisested.

Går nu tur med hund og spadeLennart Tikotzki er ejer til bomuldshunden Feline og nabo til Tine Maj Lilleskov Nielsen.

Han frygter også den nærgående ræv.

- Jeg har det dårligt i forhold til alle vores husdyr. Man ved ikke, hvornår den pludselig er der. Det skaber en utryg situation, når man er ude at lufte hunden, fortæller Lennart Tikotzki til DR Sjælland.

Derfor har han også taget nogle alternative metoder i brug, når hunden skal luftes.

- Normalt går Feline fri, men nu lufter vi hende i snor, og vi er meget agtpågivende. Vi er nu også to ude at lufte hende, så den ene kan løfte hende op, hvis vi skal møde ræven. Derudover har jeg en rive eller en skovl, så jeg har en slags våben, jeg kan slå eller vifte den væk med, siger Lennart Tikotzki.

Vildtkonsulent: Ualmindelig adfærdDet er langt fra normalt, at en ræv kommer så tæt på og ligefrem går til angreb på en hund, fortæller Henrik Jørgensen, der er vildtkonsulent i Naturstyrelsen Midtsjælland.

- Det er meget usædvanligt. Vi har ofte ræve i større danske byer, men det er mange år siden, at vi sidst har oplevet tilfælde, hvor ræve angriber hunde, fortæller Henrik Jørgensen til DR Sjælland.

Normalt lever ræven af regnorme, bær eller insekter, og hvis den kan få fat på en høne, vil den også gøre det, fortæller vildtkonsulenten.

- Her har vi en ræv, der har fundet ud af, hvor den kan få noget nemt at spise, siger han.

Alligevel mener Henrik Jørgensen, at man ikke skal være bekymret for sine børn, når det gælder den nærgående ræv.

- Det er aldrig tidligere sket, at en ræv er gået efter et barn, og det er helt utænkeligt, at det skulle ske, siger Henrik Jørgensen.

Grundejerforeningen Wegenersminde har efter ræveangrebene været i kontakt med Naturstyrelsen, Holbæk Kommune og Tuse Jagtforening.

Foreningen har nu fået tilladelse til at regulere ræven, der volder problemer i området. I første omgang vil foreningen sætte fælder op i boligkvarteret. Hvis det ikke lykkes at fange ræven med fælderne, vil foreningen få en jæger til at skyde ræven.