Livet er fyldt med uforklarlige hændelser, som kan være svære at forstå.

Netop sådan beskriver ægteparret Rainer og Inge Cocq billedet af deres feriehus, som står helt uberørt og omringet af en askeflod af lava på den spanske ferie-ø La Palma.

Her gik vulkanen Cumbre Vieja søndag i udbrud, og tusindvis af mennesker måtte evakueres. Hjemme i Danmark kunne Rainer og Inge Cocq følge med i live-billeder fra stedet på Youtube.

De følte sig sikre på, at det kun var et spørgsmål om tid, før lavaen ville fjerne deres hus fra jordens overflade, men det skete ikke. Nu står det pensionerede ægtepar frem om og fortæller om det utrolige billede, der er gået verden rundt.

Rainers og Inges mirakel-hus overlevede: - Vi kan ikke fatte det

Næsten overnaturligt

Fra en telefon i hjemmet i Fredericia fortæller ægteparret, at det er umuligt for dem at finde en logisk forklaring på, hvorfor netop deres hus står tilbage som det eneste i området.

- Sådan en lavaflod har en ufattelig styrke, så når man ved, hvordan den kommer ned ad skrænten, kan man slet ikke forstå, hvorfor strømmen stoppede lige før huset. Vi kan slet ikke fatte det, siger Rainer Cocq og fortsætter:

- Befolkningen på øen er jo katolsk, og efter sådan en hændelse opfatter de det hurtigt som noget overnaturligt, fordi de siger, at der må være noget, som har beskyttet os. Og når man selv ser på de her billeder, så får man efterhånden det indtryk, at der næsten ikke kan være en anden forklaring.

Uvirkelige billeder af lavastrømmen, som bevæger sig ned ad vulkanen Cumbre Viejaz. Foto: Borja Suarez/Ritzau Scanpix

Vil hjælpe

Rainer og Inge Cocq står frem i Ekstra Bladet, fordi de gerne vil hjælpe de mange mennesker, som er berørte af katastrofen.

- Husene i naboskabet er allesammen forsvundet. Men heldigvis er vores naboer ikke kommet til skade. Vi taler med dem, især vores nabo Julio, som har mistet sin bodega.

- Befolkningen er frygteligt triste og sørgmodige. Der sidder store, kraftige mandfolk og græder, så man kan næsten ikke fatte den sørgmodighed, der opstår, når sådan noget sker, fortæller Rainer Cocq.

Oplevede tidligere katastrofe

Det er ikke første gang, at Rainer Cocq oplever, at vulkanen Cumbre Vieja går i udbrud. for mere end 70 år siden skete det samme nemlig. Her ramte katastrofen ligeledes hans nabo på øen Julio Sanchez Leon.

- Han er min gode ven, og vi oplevede lavafloden i 1949 på øen. Hans forældres ejendomme forsvandt under et syv meter tykt lag lava. Efter han blev pensionist, har han bygget et hus dernede, og han havde ved siden af en lille bodega med sin kone. Han sørgede også for vinhøsten på mine marker.

- Hans bodega er fuldstændig ødelagt. Den er væk, fortæller Rainer Cocq.

Det danske par har ikke besøgt stedet siden starten på coronapandemien, men nu glæder de sig til at kunne komme ned og hjælpe med oprydningsarbejdet.

- Vi skal selvfølgelig ned og rydde op, men vi bliver nødt til at vente noget tid, før lavaen er afkølet nok til, at det er muligt at komme tilbage. Så vi må sidde her og vente lidt endnu, siger Rainer Cocq afslutningsvist.

Kommunen i byen har oprettet en krisefond med Eban-nummeret 'ES0621001921190200141752', og Rainer Cocq håber, at 'Donacion Vulcano' vil få støtte fra nær og fjern.