Ramadan-sang skaber forargelse: - Totalt til grin

Til november næste år kommer den 19. udgave af Højskolesangbogen.

Og allerede inden udgivelsen er én sang blevet et heftigt diskussionsemne blandt visse politikere.

Sangen hedder 'Ramadan i København' og er skrevet af den tidligere Outlandish-sanger Sam Bachiri, bedre kendt som Isam B. Han og en gruppe andre sangskrivere er blevet inviteret af sangbogsudvalget til at bidrage til sangbogen, der sidst blev revideret for 13 år siden.

Det skriver Berlingske.

Den nye sangbog skal indeholde 150 nye sange, der afspejler dagens Danmark.

'Brud med tradition'

Men hører en sådan sang hjemme i en højskolesangbog?

'Nej, nej nej,' skriver Dansk Folkeparti i et Facebook-opslag, der er delt over 200 gange.

(Artiklen fortsætter efter Facebook-oplaget)

Partiets kulturordfører, Alex Ahrendtsen, siger til Berlingske, at 'det vil være et voldsomt brud med Højskolesangbogens tradition at indlemme en sang med et så smalt og i virkeligheden politisk budskab.'

- Jeg håber, at udvalget tænker sig om og fortsætter traditionen med ikke at optage sådan nogle sange bare for at være politisk korrekte, siger han til avisen.

Liberal Alliances Henrik Dahl har også engangeret sig i debatten. Han mener ifølge Berlingske, at sangbogsudvalget gør sig 'totalt til grin', hvis de tager ramadan-sangen med i Højskolesangbogen.

- Det er et udtryk for højskolernes komiske selvforståelse, en form for ideologisk markering af nogle multi-kulti-synspunkter, som i virkeligheden peger på, at højskolebevægelsen ikke tager sig selv alvorligt, siger han.

'Absolut potentiale'

Selvom det endnu ikke er afgjort, synes sangbogudvalgets formand, Jørgen Carlsen, at 'Ramadan i København' er en god sang, der absolut har potentiale til at blive blandt de i alt cirka 600 gamle såvel som nye sange i den nye udgave af Højskolesangbogen.

- Isam B's sang er ingen tiljubling af hverken islam eller ramadanen. Den beskriver på en meget poetisk måde et skue, man kan iagttage nogle steder blandet andet på Nørrebro, hvor folk er tidligt oppe, fordi de skal sørge for at spise og drikke, inden solen står op. Det kunne lige så godt være en beskrivelse af jul i Pærekøbing, siger Jørgen Carlsen til Berlingske.

Om sangen ender i den endelige udgave vides først, når den lander i butikkerne til november 2020.