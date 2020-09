Rambøll sender 1800 ansatte hjem

1800 medarbejdere på konsulentvirksomheden Rambølls kontorer i København og Odense er blevet sendt hjem.

Det bekræfter virksomheden over for Ekstra Bladet.

- Det sker ud fra et forsigtighedsprincip.

- Vi gør det for at holde hjulene i gang. For det værste, der kan ske, er, at vi ikke gør noget, og vi så skal lukke hele domicilet ned lige bagefter, siger Thomas Funch Peckham, der er pressechef i Rambøll.

Foreløbigt skal de ansatte arbejde hjemme de næste to uger. Ledelsen har ikke taget stilling til, om den tid skal forlænges.

Virksomheden hjemsender størstedelen af medarbejderne på de to kontorer. Men der vil være få undtagelser for de, ikke har mulighed for at arbejde hjemme, eller som er afhængige af at arbejde med andre, skriver virksomheden i en mail til deres ansatte.

- Udgangspunktet er, at medarbejderne arbejder hjemme så vidt muligt. Men kundemøder og lignende bliver afholdt som sædvanligt, fortæller Thomas Funch Peckham.

Hjemsendelsen af de ansatte sker efter, at sundhedsmyndighederne har udsendt nye retningslinjer for coronavirus. Det sker som en konsekvens af, at der har været stigende smittetal i flere kommuner i og omkring København og i Odense.

