Der er tale om to personer, som er rejst til Grønland fra Danmark

Grønland er efter lang tid uden smitte igen ramt af corona.

For første gang i et år er virussen nemlig registreret i Nuuk i Grønland – og så endda to smittede.

Begge de smittede er ifølge KNR er rejst ind fra Danmark og har været i karantæne siden deres ankomst.

De afleverede begge en negativ coronatest ved afrejse og er blevet testet positive i forbindelse med deres femdagstest.

Der bliver derfor ikke indført restriktioner, siger Paneeraq Noahsen, læge i Landslægeembedet, til KNR:

- Der er ingen grund til bekymring. De smittede har overholdt deres karantæne, og de har ikke udsat andre for smittefare, lyder det.

Foruden de to smittede i Nuuk er der også to smittede i det nordlige Grønland.