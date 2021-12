Ramt af corona-skandale: Raser over fiktiv julefrokost-video

En fiktiv julefrokost sidste år skaber voldsomme problemer for Boris Johnson, hvis parti for alvor dykker i meningsmålingerne

Der er ingen planer om en julefrokost i Downing Street i år.

Det skyldes dog ikke direkte coronaforbud mod julefrokoster i Storbritannien, men en rullende skandale, som disse dage hærger Boris Johnson og hans konservative parti.

Det sker, efter at der er blevet offentliggjort en video, hvor hans nære rådgivere for et år siden morer sig med at planlægge en fiktiv julefrokost i ministerboligen, mens hele landet er lukket ned af coronarestriktioner.

Samtidig blev der ifølge CNN uddelt priser for bedste optræden til dem fra staben, der kunne forsvare julefrokosten bedst over for pressen, hvis det slap ud.

Bizar parodi

Videooptagelsen, som ITV News er kommet i besiddelse af, viser nemlig en parodi på en pressekonference, hvor premierministerens daværende pressesekretær, Allegra Stratton, øver sig på at svare på spørgsmål fra kritiske journalister om den fiktive julefrokost.

- Denne fiktive julefrokost var et forretningsmøde, og der blev ikke holdt social afstand, siger Allegra Stratton leende om en fest med 'rødvin og ost', hvor gældende regler og restriktioner ikke blevet overholdt.

De kritiserede videooptagelser, hvor også rådgiveren Ed Oldfied og andre fra Johnssons stab deltager, er fra den 22. december sidste år.

På 'pressemødet' øver premierministerens daværende pressesekretær Allegra Stratton sig på at svare på spørgsmål fra kritiske journalister vedrørende en fiktiv julefrokost. Foto: Adrian Dennis/Ritzau Scanpix

Massiv vrede

På det tidspunkt var sociale sammenkomster inden for med blot to personer forbudt.

Keir Starmer, der leder oppositionspartiet Labour, kalder videoen 'skammelig'.

'Folk over hele landet overholdt reglerne, selv om disse indebar, at de ikke kunne være tæt på deres nærmeste. De havde ret til at forvente, at regeringen ville gøre det samme', skriver Starmer i et tweet og tilføjer:

'Vi har en premierminister, som holder social afstand til sandheden'.

Premierminister Boris Johnson ved sin embedsbolig i Downing Street, hvor der ikke er planer om en julefrokost i år. Den britiske leder er blevet voldsomt kritiseret for, at der angiveligt var festligheder i hans embedsbolig i december sidste år, da London var lukket ned. Foto: Matt Dunham/Ritzau Scanpix

Andre statsledere i knibe

Boris Johnson er ikke den eneste statsleder, som under coronakrisen har fået voldsom kritik for at se højt på coronarestriktionerne.

Norges nu forhenværende statsminister Erna Solberg fik tidligere på året en stor bøde for brud på coronaregler, da hun fejrede sin 60-års fødselsdag.

Senest røg Finlands statsminister, Sanna Marin, ud i et stormvejr, efter hun festede natten lang på en natklub i hovedstaden Helsinki, selvom hun en få dage forinden havde holdt møde med udenrigsminister Pekka Haavisto, der efter mødet blev testet positiv for corona.

Det Konservative Parti med Johnson i spidsen er for første gang i et årti nu blevet overhalet i meningsmålingerne af Labour på grund af skandalen.