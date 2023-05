Ramt af gakket abort-lovgivning: Holdt baby i armene mens han døde

Han gispede efter luft nogle gange. 94 minutter senere var det slut.

Amerikanske Deborah Dorbert holdt sin nyfødte søn i armene, da han trak vejret for sidste gang.

- Vi holdt om ham og sørgede for, at han følte sig elsket, fortæller hun.

Lægerne havde for længst forudset, at den lille dreng ville dø kort efter, at han blev født. Alligevel blev Deborah på grund af abort-reglerne i Florida tvunget til at føre graviditeten til ende.

Den 33-årige kvinde har fortalt sin historie til blandt andre CNN.

Hun og hendes mand fik i uge 24 af graviditeten foretaget en scanning af livmoderen.

Den viste, at fosteret i hendes mave ikke havde nogen nyrer og derved ingen chance for at overleve. Den viste også, at Deborah ville være i risiko for at få alvorlige og potentielt dødelige komplikationer ved graviditeten.

Lægerne tør ikke

I Florida er abort tilladt op til 15. uge, hvilket faktisk er længere end i Danmark, hvor det som udgangspunkt er tilladt til udgangen af uge 12.

Ønsker man en abort efter uge 15 i Florida, skal mindst to læger vurdere, at fosteret lider af en dødelig abnormalitet, eller at kvindens liv er i stor fare, hvis hun fuldfører graviditeten.

Problemet er, at mange læger ikke tør tillade en abort, også selvom de mener, at barnet ikke vil overleve, eller at kvindens liv er i fare.

De er bange for at blive retsforfulgt, fordi loven ikke specificerer tydeligt, hvornår der er tale om en såkaldt dødelig abnormalitet.

Bliver man som læge kendt skyldig i at have tilladt eller foretaget en abort uden tilstrækkeligt bevis for, at det var nødvendigt, kan man få op til fem års fængsel, og man kan blive pålagt en stor bødestraf.

Ikke overraskende

Det var nøjagtig, hvad der skete i Deborahs tilfælde.

Forældreparret ønskede at få foretaget en abort. Men selvom lægerne konkluderede, at fosteret led af 'Potter-syndrom' fik de afslag, angiveligt på grund af frygten for at bryde den tvetydige lov.

Ekspert i højrisiko-graviditeter og talsperson for Society for Maternal-Fetal Medicine, Stephanie Ros, udtaler til CNN, at hun ikke er overrasket over afgørelsen.

- Når det gælder sundhedspleje, er tingene sjældent sort/hvide. Der er mange nuancer, og i det øjeblik, den nuværende lov blev vedtaget, tror jeg, at alle forsøgte at finde ud af, nøjagtig hvad den indebar, siger hun.

Alvorlige konsekvenser

For Deborah Dorbert og hendes lille familie har sagen haft store konsekvenser. Deborah fik en depression under graviditeten, og parret går i dag i terapi, ligesom at deres søn også er påvirket af situationen.

Deborah står nu tilbage med et budskab til politikerne:

- Jeg synes, de bør lade lægerne om at behandle deres patienter på den måde, de mener er bedst.

- Politikere har ikke plads i sundhedspleje. Der er det, vi har læger til, siger hun.