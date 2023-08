Ramt af giftige alger: Fraråder badning

Ikast-Brande Kommune advarer mod at tage en dukkert i flere af kommunens badesøer, efter der er konstateret opblomstring af alger

Pas på!

Hvis du har planer om at hoppe i en af søerne i Ikast-Brande Kommune i den nærmeste fremtid, så er det nok bedst, hvis du finder et andet sted at tage en dukkert.

I hvert fald hvis badeturen skulle være gået til Hampen Sø ved Viborgvej og Langebjergvej, Bølling Sø ved Kragelundvej og Ellevej eller til Ejstrup Sø.

Der er nemlig konstateret opblomstring af alger i vandet. Det oplyser Ikast-Brande Kommune i et Facebook-opslag.

Kan udskille gift

Kommunen forklarer, at algerne under store opblomstringer kan give problmer.

'Under store opblomstringer kan de udskille så meget gift, at en badetur kan give hovedpine, hudirritationer, feber, kvalme og diarré,' oplyser de i Facebook-opslaget.

De fleste alger er dog helt uskadelige, understreger kommunen.

'Selv de få giftige arter er som regel harmløse, da giftstofferne fortyndes i vandet,' skriver de på det sociale medie.

Artiklen fortsætter under boksen ...

Ringsted også ramt

I begyndelsen af måneden frarådede Ringsted Kommune badning i næsten alle deres søer, fordi de var ramt af blågrønalger, som kan være giftige for både mennesker og dyr.

Kommunen satte derfor skilte op med teksten 'badning frarådes' ved fire ud af fem badesøer, mens de afventede, at der skete en naturlig udvikling i søerne, så algerne forsvandt.