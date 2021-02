Ramt af hjælpepakke-tvist: - Helt grotesk!

Er du havnet i lignende problemer eller har andre problemer med en af de mange hjælpepakker, så hører vi gerne fra dig. Send en mail til daat@eb.dk.

En økonomisk boomerang har ramt Camilla Pedersen lige midt i pengepungen.

Et tvist i regeringens regler for hjælpepakker til selvstændige gør, at hun - selv om hun egentlig var berettiget til at få 33.000 kroner om måneden - må hun nøjes med 23.000.

Årsagen er en smule teknisk, men skal findes i den nye aftale om hjælpepakker til selvstændige, som erhvervsminister Simon Kollerup stolt fremlagde 9. februar, hvor kompensationen blev hævet til 33.000. Der er dog flere benspænd, og et af dem har ramt Camilla Pedersen.

'For at modtage den forhøjede kompensationssats er det et krav, at den selvstændige ikke tager mere end 23.000 kr. ud af virksomheden om måneden i den periode, hvor den forhøjede kompensationssats modtages'

Sidste advarsel

Tilbagevirkende kraft

Men det har Camilla Pedersen gjort, og da det også rammer med tilbagevirkende kraft, så koster dyrt for Camilla Pedersen.

Hun har nemlig valgt at hive over 23.000 ud til sig selv for at få økonomien til at hænge sammen i privaten. Den beslutningen ender nu med at koste 10.000.

- Det er jo fuldstændig grotesk. Jeg kunne jo ikke vide, at hvis jeg trak løn ud til mig selv i december og januar, så ville det få den konsekvens nu.

Mange andre er i samme situation som Camilla Pedersen, og hun kan mærke frustration på Facebook og i andre fora. Foto: Per Rasmussen

Loftet for kompensation bliver hævet

- Jeg er i den heldige situation, at jeg kan trække løn ud til mig selv i en krisetid. Hvis jeg ikke gjorde det, så ville min privatøkonomi bilve helt udhulet. Nu bliver jeg så straffet for at betale min b-skat, og det giver ingen mening, siger Camilla Pedersen.

Ikke sjovt

Frisøren med en fireårig uddannelse oplyser, at de 23.000 kroner, som hun nu er berettiget til, kun lige akkurat dækker udgifterne til hendes frisørsalon.

- Jeg anfægter det her tvist. En helt normalt ansat frisør ville kunne få 33.000 uden problemer, men igen er det os selvstændige, der bliver ramt. Nu skal jeg udhule min privatøkonomi, fordi jeg har været fornuftig.

Foto: Per Rasmussen

- Det er jo ikke sjovt at holde lukket. Man kan da ikke gøre det her med tilbagevirkende kraft. Jeg havde jo aldrig trukket over 23.000 ud de sidste par måneder, hvis jeg havde vidst det her, siger Camilla Pedersen til Ekstra Bladet.

FAKTA: Selvstændige kan få mere i kompensation En ny aftale forbedrer den kompensation som selvstændige kan få for omsætning, som de har tabt på grund af coronarestriktioner. Her kan du se, hvad den nye aftale indeholder: * Lempelse af krav. Hidtil har det været sådan, at hvis man ville have adgang til kompensation gennem ordningen for selvstændige, så skulle man have haft en omsætning på mindst 10.000 kroner, før coronaepidemien ramte Danmark. Det krav sænkes med aftalen til 8000 kroner. * Loftet for udbetalinger hæves. Før aftalen kunne selvstændige, der har tabt mindst 30 procent af deres omsætning, få kompenseret 90 procent af deres tab. Dog med et loft på 23.000 kroner om måneden. Men aftalen bliver loftet hævet fra 23.000 kroner til 33.000 kroner for selvstændige med mindst én fuldtidsansat og til 30.000 kroner om måneden for selvstændige uden ansatte. For at modtage den højere kompensation, må den selvstændige selv dog fortsat kun tage 23.000 kroner ud af virksomheden om måneden til sig selv. * Tab dækkes bagud i tiden. Selvstændige kan søge om at få kompensation under de nye regler for tabt omsætningen gældende fra 9. december sidste år og nu. * Leverandører til offentlige arrangementer får også hjælp. Aftalen inkluderer også en hjælpende hånd til virksomheder, der skulle have været leverandører til begivenheder med over 50 deltagende, som nu er aflyst. De leverandører får med aftalen adgang til ordningen for faste omkostninger. Det samme gælder for virksomheder, der er blevet ramt af rejsevejledningerne fra Udenrigsministeriet, men som ikke er med i en rejsegarantiordning. * Dagpengeuret sættes på pause til og med april. En række tidsfrister for arbejdsløse forlænges også i aftalen. Eksempelvis vil dagpengemodtagere ikke få medregnet månederne til og med april i det antal måneder, som de må være på dagpenge. * Hjælpepakker muliggøres til og med april. I aftalen indgår også, at hvis regeringen og myndighedernes restriktioner forlænges vil hjælpepakkerne også følge med. Det gælder til og med 30. april. Det gælder også for de målrettede puljer til erhvervs- og kulturliv. * Pris: 9,5 milliarder kroner. I alt forventes aftalen at udvide regningen for ordningen med 9,5 milliarder kroner. Kilder: Erhvervsministeriet. Vis mere Luk

