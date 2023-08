Ramt af konkurs: Nu svarer hun pludselig

Lauritz-parret Mette og Bengt Sundstrøm har været forsvundet som dug for solen, siden auktionshusets konkurs. Men pludselig dumpede der et svar ind

Så kom der pludselig hul igennem

I ugevis har Ekstra Bladet forsøgt at få et interview med Lauritz-parret Mette og Bengt Sundstrøm for blandt andet at spørge, hvordan det kunne gå så galt for det engang så populære auktionshus.

Gang på gang er vi blevet afvist, men mandag aften skete der pludselig noget.

Efter total radiotavshed modtog vi følgende besked fra den 56-årige forretningskvinde. Dog uden overhovedet at forholde sig til den konkurs, der har store konsekvenser for hundredvis af auktionshusets kunder.

'Efter drøftelse med kurator Henrik Selchau Poulsen fra advokatfirmaet Bruun & Hjejle har vi valgt ikke at stille op til interviews om Lauritz og relaterede emner for nuværende i konkursprocessen. Dette gælder alle medier, ikke kun Ekstra Bladet. I forhold til Bengts og min færden har vi de seneste uger arbejdet både i Danmark og i Frankrig.'

'For min egen del har jeg dels arbejdet sammen med kuratorerne på Lauritz’ hovedkontor i Herlev, dels arbejdet hjemmefra, dels været til møder i København med mere og dels arbejdet på vores vingård Chateau Vignelaure. For Bengts vedkommende har han ligeledes arbejdet hjemmefra, holdt eksterne møder i DK samt arbejdet på vores vingård.

'Som I givetvis ved, har Vignelaure i mange år været stillet i pant for et lån i Lauritz. Qua Lauritz’ konkurs skal dette pant nu indfries. Vi har derfor sat Vignelaure til salg, hvilket blev offentliggjort for nogle uger siden. Bengt og jeg vil løbende være involveret i møder i Frankrig omkring salget, hvorfor vi pendler mellem Danmark og Frankrig.'

Interview?

Derudover giver hun en lovning på, at hun er klar til at stille op til interview lidt længere fremme i konkursprocessen. Og det følger Ekstra Bladet følger naturligvis op, ligesom vi stadig forsøger at få svar på de mange spørgsmål om konkursen.

Svaret kommer umiddelbart inden, at det tirsdag kom frem, at hovedparten af det konkursramte auktionshus Lauritz.com lige er blevet solgt til ejerne af Auktionshuset Hørsholm.

I forsøget på at finde ejerne, Bengt og Mette Sundstrøm, tog Ekstra Bladet til deres vinslot, Chateau Vignelaure, i den sydlige del af Frankrig. Foto: Emil Agerskov/Ritzau Scanpix

Konkurs med milliongæld

Ekstra Bladet har forsøgt at finde parret for at stille en række spørgsmål. Lauritz.com gik nemlig konkurs med en svimlende milliongæld, der blandt andet efterlod kunderne med 50,5 millioner kroner til gode ved auktionshuset, der er blevet beskyldt for at bruge kunderne som bank.

Men hverken på hovedkontoret i Søborg, ved villaen i Klampenborg eller på godset i Sydsverige har det været muligt at finde Mette og Bengt Sundstrøm. Heller ikke på parrets luksuriøse vinslot i Provence har Ekstra Bladet haft held.

Ekstra Bladet har ligeledes forsøgt at få et interview med det celebre par via mail, telefon, sociale medier, brev og Lauritz' presseafdeling.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få svar fra Lauritz-parret Mette og Bengt Sundstrøm uden held. Nu tages nyt middel i brug

Pantsat luksusslot

På grund af salget af sin ejendom oplyser Mette Sundstrøm, at hun har været i Provence, hvor vinslottet Château Vignelaure ligger.

Det franske luksusslot er ejet af Mette og Bengt Sundstrøm, men efter konkursen har obligationsejerne i alt lidt mere end 88 millioner kroner til gode hos Lauritz.com, og omkring 75 millioner af dem er der stillet sikkerhed for i vinslottet.

Det er nemlig pantsat for præcis 10 millioner euro.

Ekstra Bladet besøgte ad flere omgange Sundstrøm-parrets franske vinslot i midten af juli. Ved første besøg lød beskeden fra stedets forvalter, at parret ikke var der.

Château Vignelaure er blandt andet udstyret med svimmingpool, tennisbane, park og vinkælder. Foto: Emil Agerskov

Fransk sommer

Under det næste besøg ville forvalteren ikke svare på, hvorvidt Mette og Bengt Sundstrøm rent faktisk gemte sig på slottet.

- Ingen kommentarer, lød det gentagne gange.

Men et stenkast fra Lauritz-slottet ligger landsbyen Rians, hvor en indbygger kunne fortælle, at han helt sikkert havde set Bengt Sundstrøm, der var bestyrelsesformand i auktionshuset, til et arrangement i byen fredag 14. juli.