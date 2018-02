Ramt af togforsinkelser? Sådan er dine rettigheder

Hvis du er en af de passagerer, der bliver ramt af dagens massive forsinkelser, som er på togene i dag, skal du holde øje med forsinkelserne.

Der er nemlig penge at hente på togbilletten, hvis toget er mere end en halv time forsinket.

Alle pengene tilbage

Tony Bispeskov, informationschef, DSB. Foto: DSB

Det fortæller Tony Bispeskov, informationschef hos DSB:

En halv times forsinkelse giver 25 procent tilbage.

En time giver 50 procent.

Halvanden time giver 75 procent.

Og hvis toget er mere end to timer forsinket får du hele billetten refunderet.

Tony Bispeskov forklarer, at forsinkelser skyldes en afsporing nær Odense i går aftes:

- Vi har et tog, der skal ud til vores forsyningsanlæg. Det er et tog uden passagerer. Det bliver afsporet, fordi der er en fejl på et sporskifte, og det har desværre gjort, at vi ikke har kunnet køre tog i det omfang, som vi plejer på en onsdag, siger han.

Refunderer pladsbilletter

Regionaltogene mellem Odense og Fredericia er erstattet af togbusser, og at IC- og Lyntog kan blive mellem en hel og en halv time forsinket. Enkelte kan blive op til to timer forsinket, mens andre kan blive helt aflyst.

- Vi vil gerne opfordre kunderne til at tjekke deres rejse, inden de tager afsted. Det er vigtigt, at man tager tidligere afsted. Hvis det betyder, at man må opgive en eventuel pladsbillet, vil vi refundere den efterfølgende, siger Tony Bispeskov.

Hvis du er pendler, bliver refunderingen gjort op på månedsbasis. Du kan læse mere om DSB's rejsetidsgaranti her.