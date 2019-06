Ramt af Trumps hammer: Farvel til 200 milliarder kroner

Den kinesiske telegigant Huawei kommer til at mærke de sanktioner, som USA har indført rettet mod Huawei. Det siger Huawei-stifter Ren Zhengfei mandag under en paneldiskussion i den kinesiske by Shenzhen.

Samtidig præsenterer han, hvad Huawei forventer, at regningen bliver for det økonomiske slagsmål mellem Kina og USA.

Se også: Medie: Huawei mister adgangen til Googles Android

Ren Zhengfei oplyser, at Huawei skærer 30 milliarder dollars - svarende til næsten 200 milliarder kroner - af forventningerne til omsætningen de næste to år.

Ifølge Zhengfei havde Huawei ikke forestillet sig, at den amerikanske regering ville tage så vidtrækkende skridt som de sanktioner, der er blevet indført.

- Jeg tror begge sider vil tabe. Ingen kommer til at vinde, siger Ren Zhengfei.

Tør du købe en Huawei-mobil lige nu? Jeg tør ikke!

Ifølge nyhedsbureauet AFP tilføjer Huawei-stifteren, at selskabets salg af smartphones uden for Kina er faldet 40 procent i år.

I samme ombæring sammenligner Ren Zhengfei Huawei med et fly med alvorlige skader.

Med den tabte indtjening som følge af sanktionerne forventer Huawei at omsætte for omkring 100 milliarder dollars om året de næste to år. Det svarer til cirka 665 milliarder kroner.

Tidligere har Huawei givet udtryk for, at man forventede 125 milliarder dollars, og siden da har der tilsyneladende været grund til yderligere intern optimisme.

Huawei er hårdt såret i digital krig

Sammenligner man med 2018 omsatte Huawei for 105 milliarder dollars.

USA førte i maj Huawei på en sortliste, der betyder, at amerikanske selskaber, der vil sælge dele til Huawei, skal søge om tilladelse hos USA's handelsministerium.

Sanktionerne blev indført, fordi USA mistænker forskellige kinesiske selskaber for at bruge deres rolle på markederne for vigtig infrastruktur - såsom telemarkedet i Huaweis tilfælde - til at udføre erhvervsspionage.

Huawei anses af USA's regering som en cybertrussel. USA er også bekymret for Huaweis forbindelser til Kinas regering.