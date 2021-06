Ramt af vanvittig plage: Tager drastisk plan i brug

I Australien er man ramt af en næsten bibelsk plage.

Der er dog hverken tale om en invasion af frøer eller myg, men derimod millioner af mus, som strømmer op mod overfalden i byer langs østkysten.

Premierminister Scott Morrison har erklæret musekrig i landet. De skal dræbes med gift, lyder en omfattende plan fra regeringen.

Landmanden Norman Moeris viser, hvordan mus har ødelagt hans korn. Foto: Jill Gralow/Ritzau Scanpix

De mange mus har invaderet hjem, supermarkeder og hospitaler i delstaterne New South Wales, Victoria og Queensland siden marts, hvilket har skabt voldsomme problemer.

Nu trues især landmænd på deres levebrød, fordi musene ødelægger afgrøder og gnaver sig gennem kabler, som skaber strømsvigt.

- Vores korn er fuldstændig ødelagt. Vi bliver nødt til at grave et hul og begrave det, for det er ikke engang værd at fodre dyrene med, hvis de skulle gå hen og dø, siger landmand Norman Moeris ifølge Reuters.

Han fortæller videre, at han har mistet omsætning for mindst 130.000 australske dollars (600.000 kroner, red.) på grund af det ødelagte korn.

Døde mus hober sig op på landbrug i de tre australske delstater. Foto: Kodi Brady/Ritzau Scanpix

Derfor vil regeringen nu sætte hårdt ind mod museinvasionen. I slutningen af maj lød det således ifølge CNN , at man havde sikret sig 5000 liter af verdens stærkeste musegift Bromadiolon fra Indien.

- Den eneste gode mus er en død mus, sagde vicepremierminister Michael McCormack i den forbindelse.

Giften, der blandt andet kaldes 'muse-napalm, er dog så skadelig, at brugen af den først skal godkendes af myndighederne.

Det kræver 1000 mus pr. hektar før, hvis man skal kalde situationen for en museplage i Australien. Ifølge eksperten Steve Henry fra Det Nationale Videnskabscenter er man langt over den grænse.

- Det er lidt som at tælle stjerner på himlen, siger han til CNN.

Et par mus kan få op til 500 unger på en sæson, lyder det videre fra eksperten.