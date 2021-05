Ramte ko på motorvej

Trods sparsom trafik begyndte anmeldelser om køer på Sydmotorvejen sent søndag begyndte at indløbe fra bilister til Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi - altså køer af den firbenede slags.

En flok kreaturer var sluppet ud af deres indhegning og gik rundt på motorvejen. Først efter nogle timer var dyrene indfanget og ført tilbage til deres indhegning, men en kalv blev dræbt, da en bilist i motorvejens nordgående retning ramte den.

- Der er ingen personskade, oplyser vagtchef Ole Hald til Ekstra Bladet tidligt mandag.

- At husdyr bryder ud af deres indhegning af en eller anden årsag og løber ud på vejene er jo en klassiker. Det sker jævnligt.

Da de første anmeldelser indløb, kørte en patrulje til området ved afkørsel 44 på Sydmotorvejen for at vurdere situationen, og i første omgang var der ingen dyr at se, oplyser Hald.

Kort efter kom nye anmeldelser og ved fornyet eftersøgning konstaterede politiet, at en kalv var blevet påkørt. Snart derefter var alle dyr væk fra kørebanen. Ejeren er fundet, og der er redegjort for alle dyr, oplyser politiet.

- Der skal mere til end det her, før vi afspærrer en motorvej helt. Der står i færdselsloven, at man ikke må køre stærkere, end at man kan nå at bremse for ting, der opstår foran en, og det var naturligvis også gældende her, siger Ole Hald.