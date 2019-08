Rane Willerslev om fund: - Revolutionerende

Vikingehallen ved stormandsgården nær Fredericia skønnes at have været op mod 50 meter lang og at have stået i flere faser. Det betyder, at stedet kan tænkes at have været et magtcentrum i mange generationer, og at stormandsgården derfor muligvis var vigtig allerede før 700-tallet og 800-tallet. Noget, man ellers hidtil har antaget.

På baggrund af videnskabelige dateringer har man tidligere troet, at befæstningen ved Erritsø stammer fra begyndelsen af 800-tallet, hvor de danske konger Godfred og Harald Klak regerede. Men det nye fund tyder på, at man skal endnu længere tilbage i tiden.

Og her bliver det endnu mere interessant. Stormandsgården i Erritsø ligner nemlig på mange punkter stormandsgårde i byerne Lejre og Tissø på Sjælland. Disse gårde har længe været kendt som opholdssteder for kongemagten i 600- til 800-tallet. Ind til nu har man antaget, at gårdene i Lejre og Tissø måtte høre til et muligt sjællandsk kongerige.

Med fundet af den næsten identiske hal i Jylland lader det nu til, at der langt tidligere end i Gorm den Gamles og Harald Blåtands tid var konger, som regerede begge sider af Storebælt.

Harald Blåtand skrev på Jellingstenen, at han 'samlede Danmark', og Gorm den Gamle kaldes for Danmarks første konge. Men fundet af vikingehallen beviser muligvis, at konger før deres tid regerede hele landet.