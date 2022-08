Ransagningskendelse afslører: Mistænkes for spionage

Flere amerikanske medier, heriblandt Politico og NBC News, har fredag fået indsigt i den ransagningskendelse, der blev udstedt forud for ransagningen af den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps hjem i Mar-a-Lago.

Kendelsen viser, at Trump efterforskes for potentielt brud på den såkaldte Espionage Act, der er en lovbestemmelse, der gør det ulovligt at få fingrene i information, billeder eller kopier af dokumenter, der relaterer sig til den nationale sikkerhed, med det formål at skade USA eller videregive det til en anden nations fordel.

Politico har desuden fået fat i dokumenter, der viser, at Trump var i besiddelse af en håndskrevet note samt et dokument, der var markeret med 'TS/SCI', hvilket indikerer et af de højeste niveauer for regeringens fortrolige materiale.

Man fandt desuden et dokument med skriften 'Info re: President of France'. Det fremgår ikke nærmere, hvordan dokumentet relaterer sig til den franske præsident.

Kendelsen viser, at Trump nu efterforskes for at have ødelagt materiale, at have modsat sig efterforskningen samt at have brudt spionage-bestemmelsen.

Hvis efterforskningen resulterer i en dom, kan Donald Trump blive straffet med fængsel eller bøder.

Dokumenterne forventes ifølge Politico at blive offentliggjort senere fredag amerikansk tid.