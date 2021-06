Ransomware rammer voldsomt i USA: Steget mere end 300 procent

Amerikanske virksomheder har brugt mange millioner for at få befriet egne data fra hackere, der har taget det som gidsel

Et øjebliks uforsigtighed kan ende med at koste mange millioner på bankbogen.

Det har flere virksomheder den seneste tid måttet sande især i USA, og meget yder på, at flere vil komme til den samme erkendelse i nær fremtid.

Mængden af de såkaldte ransomware-angreb er nemlig steget stødt de senere år, og i 2020 betalte amerikanske virksomheder ifølge CNBC over to milliarder kroner i kryptovaluta i løsepenge efter at være blevet udsat for angreb. Det er en stigning på 311 procent i forhold til året før.

Ransomware fungerer overordnet set ved, at hackere trænger ind i virksomhedens data og krypterer filerne, så virksomheden ikke selv kan få adgang til dem. Gerningsmændene kræver herefter løsepenge - heraf ordet ransomware - betalt i kryptovaluta for at give virksomheden adgang til sin data igen.

Infrastruktur ramt

I USA er fænomenet blevet et udbredt problem, blandt andet fordi infrastruktur og offentlige instanser så som politistationer er blevet udsat for angreb og altså så at sige får taget deres data som gidsel.

Et af de mere omfangsrige eksempler på dette, var da selskabet bag en enorm olieledning på USA's østkyst blev ramt af omfattende ransomwareangreb. Virksomheden endte angiveligt med at betale fem millioner dollars, svarende til godt 30 millioner kroner, for at få sine data tilbage.

Selvom angrebene bliver mere udbredte, er det ifølge CNBC få velorganiserede grupperinger, der står bag største angreb. Det drejer sig blandt andet om dem, der kalder sig Evil Corp. og DarkSide. Sidstnævnte erkendte selv at stå bag angrebet på olieledningselskabet, men de hævdede selv, at det ikke var meningen, at det skulle ramme den amerikanske infrastruktur.

Kødvirksomheden JBS er også blevet ramt af ransomware og valgte at betale godt 65 millioner kroner i løsepenge for at få data tilbage. Arkivfoto: Jeff Kowalsky/AFP/Ritzau Scanpix

Kan operere frit

Netop infrastukturen i USA er sårbar, fordi 85 procent af den kritiske infrastruktur er privatejet og dermed ikke underlagt de samme strikse retningslinjer som regeringskontorer.

Hackerne har ofte hjemme i Rusland, hvorfor de kan slippe for konsekvenser, på trods af at det er ret åbent, hvem der står bag.

- Mange af disse organisationer har tilladelse til i store træk at operere frit i Rusland eller andre sovjetiske stater, så længe de ikke rammer nogen i de lande. Så med mindre der sker et samarbejde på politisk niveau det, kan jeg ikke se, at dette forsvinder foreløbig, siger Marc Bleicher, der er direktør i sikkerhedsfirmaet Arete Incident Response.

På grund af den foreløbige succes for hackerne, forventer eksperterne langt fra, at tendensen har toppet.

- Volumen af påvirkninger det vil få vil fortsætte med at stige, og jeg tror at mængden af penge, der kan blive tjent på det, vil fortsætte med at stige. Jeg tror ikke, at det vil toppe, og jeg ved ikke, om det bare vil udvikle sig til noget mere farligt og skræmmnede. Det er svært at sige. Men jeg tror ikke, vi har nået toppen endnu, siger Vanessa Pegueros, der er sikkerhedsdirektør hos firmaet OneLogin til CNBC.