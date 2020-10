Rapport afslører 'altafgørende' fejl i Europas første corona-hotspot

Ischgl i Østrig er formentlig ikke det sted i verden, hvortil flest coronatilfælde kan spores, men timingen i historien om netop dette sted er vigtig.

I marts var skisportsområdet et af de helt centrale udspring for coronavirussens spredning i Europa.

Nu viser resultaterne fra en officiel undersøgelse af håndteringen, at de østrigske myndigheder lavede 'altafgørende fejlberegninger'.

Fejlene betød, at det, der startede som få udbrud på to populære skiresorter, udviklede sig til tusindvis af tilfælde spredt over hele Europa.

Alene det ene resort har været arnested for coronatilfælde i 45 forskellige lande, efter skiturister bragte virussen med sig til deres hjemlande, viser undersøgelsen.

Det siger rapporten

Efterforskerne i undersøgelsen konkluderer, at myndighederne var for langsomme til at lukke resorterne ned i Ischgl og nærliggende byer, efter de fandt ud af, at der var coronavirus i området.

3. marts var der en gruppe skiløbere fra Island, der udviste symptomer på coronavirus. To dage senere var myndighederne klar over, at der med stor sandsynlighed var smittetilfælde i området, konkluderer Ronald Rohrer, der er formand for den kommission, der har stået for efterforskningen.

Ischgl i Østrig. Arkivfoto: Bildagentur Muehlanger/Ritzau Scanpix

Det første tilfælde blev bekræftet til myndighederne 7. marts, da en bartender på en af barerne i Ischgl blev testet positiv for coronavirus.

Alligevel gik der seks dage, før myndighederne lukkede skiresorterne. I mellemtiden snøvlede myndighederne med at få informeret turisterne om smitten. Faktisk sagde de intet.

'Den rette vurdering havde været, at lukke barerne, stoppe lifterne og administreret turisternes afgang allerede fra 8. marts', står der i rapporten.

Myndigheder og kommission uenige

Men kunne myndighederne i virkeligheden have lavet den vurdering, når man tager den daværende, tilgængelige viden i betragtning?

Det mener myndighederne ikke selv ifølge BBC. De mener, at de har handlet korrekt baseret på det, man vidste om virussen og dens spredning på tidspunktet.

Rapporten, og kommissionens formand, Ronald Rohrer, mener derimod, at det gik for langsomt.

'Der var fejvurderinger, og de havde konsekvenser,' siger Rohrer ifølge BBC.

'De reagerede for sent.'

Den pludselige og omfattende nedlukning, myndighederne lavede adskillelige dage efter det første udbrud, skabte nemlig panik blandt gæster og ansatte i området.

'Nogle af gæsterne hoppede ind i bilerne, mens de stadig havde skistøvlerne på,' siger Rohrer, der understreger at rapportens formål er, at andre steder og lande kan lære af de fejl, der blev lavet i Østrig.

