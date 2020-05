Rapport: Drømmerejsen går til Wuhan

En kinesisk rapport viser ifølge CNN, at mange kinesere drømmer om at aflægge storbyen Wuhan et visit

En lidt uventet rejsedestination er tilsyneladende blevet et hit blandt kinesere.

For mens coronavirussen fortsætter med at efterlade tydelige mærker på manges hverdag, drømmer flere kinesere ifølge en kinesisk undersøgelse om at besøge stedet, hvor det hele formodes at være begyndt:

Storbyen Wuhan i Hubei-provinsen.

Det skriver CNN.

Kæmpe undersøgelse

Studiet - som er formuleret på kinesisk og blev offentliggjort 28. april - undersøger rejsebehov - og trends under coronavirusepidemien og er et samarbejde mellem Chinese Academy of Social Sciences Tourism Research Center og Tencent Culture and Tourism Industry Research Center.

Den er baseret på svar fra 15.163 spørgeskemaer, data fra over 20 millioner opslag på sociale medier samt interviews.

Og ifølge undersøgelsen overhaler Wuhan altså Beijing som stedet, flest kinesere gerne vil besøge, når pandemien for alvor er drevet over.

Den nye coronavirus blev opdaget i december 2019 på et marked i Wuhan i Hubei-provinsen. I januar blev det første dødsfald registreret i Wuhan og i kølvandet fulgte mange flere.

17. april opjusterede Kina dødstallet i Wuhan med 1290, så det samlede dødstal nåede op på 3869. Også smittetallet blev opjusteret med 325 til i alt 50.333.

I begyndelsen af april blev nedlukningen af Wuhan, der holdt cirka 11 millioner beboere i et jerngreb i over to måneder, ophævet, så folk igen kunne rejse til og fra byen.