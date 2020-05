Rapport: Kineserne lyver

Ifølge australske The Daily Telegraph viser en rapport udarbejdet af en række landes efterretningstjenester, at kineserne har løjet om deres håndtering af coronavirusudbruddet

Kineserne lyver.

Det er konklusionen i en 15 sider lang rapport, som The Daily Telegraph har fået fat i.

Her beskrives det, hvordan Kina bevidst undertrykte eller ødelagde beviser på, at coronavirussen var en reel trussel. Derudover omtales det som et angreb på gennemsigtigheden i det internationale samfund.

Sagsmappen, som mediet er i besiddelse af, er udarbejdet af efterretningstjenesten i USA, Storbritannien, Canada, Australien og New Zealand.

'Til fare for andre lande har den kinesiske regering dækket over nyheder om virussens udbrud ved at lukke munden på læger eller få dem til at forsvinde. Derudover har de ødelagt beviser og nægtet at levere prøver til internationale forskere, der arbejdede på en vaccine,' lyder det.

Tvivl om viden

Samtidig beskrives det, hvordan Kina angiveligt vidste allerede i december, at virussen, der stammer fra en flagermus, også kunne smitte fra mennesker til menneske.

Men først 20. januar meldte de det ud.

Den påstand er direkte modstridende med WHO's efterforskning af sagen.

Preliminary investigations conducted by the Chinese authorities have found no clear evidence of human-to-human transmission of the novel #coronavirus (2019-nCoV) identified in #Wuhan, #China. pic.twitter.com/Fnl5P877VG — World Health Organization (WHO) (@WHO) January 14, 2020

Seks dages tavshed

Tidligere har Ekstra Bladet beskrevet, hvordan Kina har fået heftig kritik for deres håndtering af coronavirusudbruddet.

Angiveligt kan seks dages tavshed have været årsagen til, at coronavirussen har fået lov til at udvikle sig til en global pandemi. Det skriver AP, der har fået indsigt i interne dokumenter fra de kinesiske myndigheder.

De viser, at de kinesiske myndigheder i seks dage klappede i med oplysninger om, at de formentlig stod over for en global epidemi.

I dagene fra 14. januar til 20. januar bevarede de hemmeligheden, mens titusindvis af kinesere samlede sig til byfest i Wuhan, og mindst lige så mange rejste rundt i landet for at gøre klar til at fejre kinesisk nytår.

Utroligt

Først da det første tilfælde af coronavirus blev registreret 19. januar i Thailand, tog de fat og advarede deres indbyggere.

Og det kan have været katastrofalt mener epidemiolog Zuo-Feng Zhang fra University of California.

- Det er utroligt. Hvis de havde handlet seks dage tidligere, havde der været langt færre patienter, og sundhedssystemet kunne følge med. Vi havde måske undgået, at Wuhans hospitaler var kollapset, siger han.

Ifølge talsmand for Udenrigsministeriet i Kina Zhao Lijian er beskyldningerne urimelige.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Bange læger

Oven i hatten har AP fundet frem til, at der i perioden 5. januar til 17. januar stort ikke blev registreret nye tilfælde, selvom hospitalerne især i Wuhan, men også i resten af Kina, blev overrendt af patienter.

Årsagen til den udvikling er uklar, men flere eksperter peger på, at lægerne var bange for at sende de dårlige nyheder op gennem systemet. Den slags er ildeset i Kina.

- Lægerne var bange. Hele branchen var gennemsyret af intimidering, siger professor i kinesisk politik på University of Chicago Dali Yang til AP.

Det officielle antal smittede i Kina er 83.402, men de fleste eksperter er enige om, at det tal er langt højere.