Rapport: Ni ud af ti tilfælde af partnervold anmeldes ikke

92 procent af danske sager om partnervold bliver ikke meldt til politiet.

Det konkluderer en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (VIVE) og organisationen Lev Uden Vold.

Rapporten skelner mellem fire typer af partnervold: Fysisk, psykisk, seksualiseret og økonomisk vold.

Ud af 17.000 respondenter svarer 4,5 procent af kvinderne og 2,4 procent af mændene, at de har været udsat for mindst en type partnervold det seneste år. I 92 procent af tilfældene ved politiet ikke besked, svarer respondenterne.

Tallene er fra 2020, men er først blevet offentliggjort med rapporten.

- Det er tankevækkende, hvor meget partnervold politiet ikke har kendskab til, siger konstitueret direktør for Lev Uden Vold Louise Glerup Aner.

Selv om mørketallet er højt, kommer det ikke som en overraskelse for organisationen. Det er der flere grunde til, forklarer Louise Glerup Aner.

Et fællestræk for dem alle er frygt.

- Der er ofre, som bekymrer sig om, hvad der sker, hvis de anmelder volden. Om det kan gøre situationen værre derhjemme, og at partnervolden bliver voldsommere.

- Typisk, når det handler om partnervold, bliver man udsat for vold af et menneske, som man måske også elsker. Der kan være noget omsorg og bekymring, i forhold til hvilke konsekvenser det har for en person, som man ikke ønsker noget ondt, siger hun.

Er børn en del af parrelationen, er det ofte med til at komplicere situationen yderligere. Desuden er det ikke alle, der har tiltro til myndighedernes håndtering af volden. Det er dog noget, man i politiet er begyndt at fokusere mere på, fortæller Louise Glerup Aner.

Foruden udvidelse af politiets kendskab og kompetencer i håndteringen af partnervold er Louise Glerup Aner tilhænger af forebyggende indsatser for at afhjælpe problemet.

Blandt andet gennem anonym hjælp fra myndigheder og hjælpetilbud, men også fra pårørende.

Ønsker man som pårørende at hjælpe, anbefaler Louise Glerup Aner, at man forsigtigt forsøger at snakke med pågældende om problemerne.

Tilskyndelse til at forlade den voldelige partner har ofte den modsatte effekt. Derfor skal man i stedet forsøge at hjælpe den voldsramte til at søge hjælp fra hjælpetilbud eller hos politiet, hvis det er nødvendigt, lyder anbefalingen.

VIVE og Lev Uden Vold vurderer, at omkring 82.000 kvinder og 43.000 mænd årligt udsættes for partnervold i Danmark.

Lev Uden Vold tilbyder anonym og gratis rådgivning over telefon 24 timer i døgnet.

Lev Uden Vold blev oprettet som en del af satspuljeaftalen 2017-2020 med henblik på at styrke arbejdet mod vold i nære relationer.