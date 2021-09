Rapport: Så galt kan en næsepodning gå

Kranieskader, næseblod og rester af en podepind i næsen.

Det er nogle af de skader, der er beskrevet i en rapport i den lægevidenskabelige journal BMJ, hvor man har gennemgået et hav af medicinske skriverier om skader ved næsepodning.

Det er dog yderst sjældent, at en podepind knækker, eller man får kranieskader af det.

Kun lidt blod i Danmark

I Danmark har hverken Carelink eller Pro Medical - der blandt andre har stået for næsepodning i Danmark - oplevet nogen skader overhovedet efter næsepodning.

Copenhagen Medical har registreret under 10 tilfælde af næseblod.

Ekstra Bladet har også forsøgt at få kontakt til Falck, men de har ved deadline ikke vendt tilbage.

Noget tyder på, at vi i Danmark har været grundige i at uddanne vores podere. Rapporten beskriver nemlig, at den største årsag til skader er manglende viden om næsens anatomi blandt poderne.

Få voldsomme skader

Den værste skade, de har fundet, er en kranieskade, hvor patienter har oplevet lækage af den såkaldte spinalvæske, der omgiver hele centralnervesystemet.

De har dog kun fundet tre tilfælde af den alvorlige kranieskade, i de mange medicinske skrifter, de har gennemgået.

En anden skade, der har vist sig at kunne være alvorlig, er hvis podepinden knækker inde i næsen. Det dog kun sket ni gange.

Seks af gangene fik man hurtig fjernet spidsen af pinden, og i tre tilfælde regner man med, at den er blevet slugt. Kun én af gangene måtte patienten på hospitalet og opereres.

På trods af de ovenstående skader, så anbefaler skribenter i rapporten stadigvæk næsepodning til test af covid-19, fordi skaderne er så sjældne.