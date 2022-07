Rasende familiefar: SAS ville adskille mor fra spædbarn

Det skulle have været en simpel hjemtur fra ferien i Kroatien, men endte som et mareridt for danske Niclas Debois og hans hustru.

Billetterne var bestilt flere måneder i forvejen for at sikre, at parret og deres otte måneder gamle baby, der stadig bliver ammet, kunne flyve direkte til Danmark 4. juli

Men i lufthavnen fortalte lufthavnspersonalet ifølge Niclas Debois, at kun han og datteren kunne komme med flyet på grund af overbooking.

Skrækscenarie

- Jeg tænkte, det måtte være en fejl, og at de selvfølgelig ikke vil opdele en familie, og da slet ikke adskille en mor fra sit ammende spædbarn.

- Det ville være komplet sindssygt, siger Niclas Debois til Ekstra Bladet.

Desværre var det ikke en fejl, og lufthavnspersonalet foreslog ifølge familiefaren, at Niclas tog sin datter alene tilbage til Danmark, mens hustruen ventede et døgn i Kroatien.

- Min hustru stod og græd i hallen og endte med at låne en kontorstol for at amme. Det var simpelthen så usselt, så jeg spurgte, om der var plads på dagens sidste afgang, men igen var svaret, at der var fuldt booket, siger Niclas Debois.

Niclas Debois. Privatfoto

Betalte igen - for samme flyselskab

Fordi flyets afgang foregik om aftenen, var det ikke muligt at komme i kontakt med SAS, der ifølge deres egen hjemmeside kun betjener Guld-kunder - hvilket Niclas Debois ikke er - efter klokken 17.00.

I sidste øjeblik lykkedes det dog familien at købe billetter til en senere afgang gennem et dansk charterbureau for over 3000 kroner.

Overraskende nok var der tale om et andet SAS-fly.

- Der var mindst ti ledige sæder i flyet, de kunne have givet os. Endda i deres eget fly. I stedet har jeg betalt to gange for at flyve med samme selskab, siger Niclas Debois.

'Dybt beklageligt'

Til Ekstra Bladet ønsker SAS ikke at forholde sig til, at de ifølge Niclas Debois oprindeligt ville skille familien ad. I stedet henviser de til, at familien fik mulighed for at overnatte på et hotel i Kroatien.

'Vi skilte ikke forældrene ad, de fik hotel og får også erstatning og refusion for det, de har krav på. Vi arbejder så hårdt og hurtigt, vi kan for nu at refundere og kompensere alle dem, der er berettiget til refusion/kompensation,' skriver SAS blandt andet i en mail.

'Det er dybt beklageligt, når vores passagerer bliver berørt, og vi gennemgår løbende vores procedurer for at sikre, at vi kan leve op til den service, vores kunder kan forvente af SAS,' skriver de afslutningsvis.