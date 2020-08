Rasende fiskere: Brevet slukkede drømmen

Samme aften, som brevet tikker ind i e-Boks 28. maj, ringer han til skibsmægleren for at sælge båden. Henrik Krogh Larsen har fået at vide, at hans båd er udvalgt til at skulle afprøve overvågning på kutteren.

Efter 14 år på havet er det slut.

- Jeg er i syv sind. Jeg fisker selvfølgelig, indtil båden er solgt, men jeg har ingen fremtidsplaner, fortæller Henrik Krogh Larsen, der var 21 år, da han købte sin første kutter.

Fem ud af 14 af de udvalgte Kattegat-fiskere, der ikke vil afprøve overvågningen, har valgt at sætte båden til salg.

En presset torsk

Torskebestanden har i mange år været presset i Kattegat. Som et nyt initiativ har Danmarks fiskeriminister, Mogens Jensen, valgt at takke ja til et EU-forsøg, hvor der skal overvågning på fiskekutterne.

Overvågningen skal sikre, at fiskerne blandt andet ikke smider torsk over bord, hvis de er for små til at sælge eller er under mindstemålet.

Som hummerfisker forstår Henrik ikke, at de skal overvåges for deres bifangst af torsk.

- Vi går jo ikke efter torsken og fanger slet ikke til vores maks.-kvote, så jeg forstår ikke, hvorfor de tror, vi snyder, eller hvorfor vi skal blive syndebukken for torskens forsvinden.

Biologer fra DTU skyder på, at 34 tons torsk bliver smidt over bord hvert år. Udsmidningen har været ulovlig siden 2019.

Torskens forsvinden Der kan være flere årsager til, at torsken er ved at forsvinde. Få et overblik her: Overfiskeri har i mange år haft store konsekvenser for antallet af torsk i Kattegat. I dag er der dog ingen fiskere, der direkte fisker efter torsk i Kattegat, og kvoterne er stærkt reguleret af Fiskeristyrelsen og EU. Spildevand kan være udslip af gift i vandet, men er primært næringsstoffer fra bla. landbruget. Det skaber mange alger, der ender på havbunden, og som til sidst skaber iltsvind i vandet. Det er hverken torsken eller dens føde glad for. I Kattegat er der dog ikke forsket i mængden af spildevand, men DTU Aqua siger, at der bestemt kan være problemer enkelte steder. Temperaturstigninger og klimaforandringer er også potentielle spillere, når det kommer til fremtiden for torsken i Kattegat. Torsken kan bedst lide sit vand koldt og under 12 grader. Vis mere Luk

Overvågning på et tyndt grundlag

Ud af 567 tons torskekvoter blev 123 tons fanget i Kattegat i 2019. Dette inkluderer også de 34 tons torsk, som man regner med er blevet smidt tilbage i vandet.

Det er blandt andet tal som disse, der får fiskerne til at stille sig kritiske over for overvågning, som de føler er et voldsomt indgreb.

- Overvågningen er nok dråben, som får bægeret til at flyde over. Vi bliver reguleret og tjekket op på hele tiden, selvom langt størstedelen af os overholder reglerne, siger Henrik.

Danmarks Fiskeriforening bakker Henrik op.

- Det er helt ude af proportioner. De vælger at sætte overvågning op i det, der for mange fiskere er deres andet hjem, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

Sådan skal de overvåges: Danmark er det eneste land, der har takket ja i EU, da det blev foreslået, at flere fiskere skal have 'elektronisk monitering' på bådene Der skal installeres mellem fire til otte kameraer på hver kutter. 15 Kattegat-kuttere, der primært holder til på Læsø, er blevet udvalgt til teste overvågningen. Kun én er frivilligt gået med til ordningen. I udgangen af 2021 skal alle 100 Kattegat-kuttere have installeret overvågning. Mogens Jensen forklarer på regeringens hjemmeside, at Danmark til gengæld for overvågning har fået bifangstkvoter, hvilket betyder at hummerfiskere som Henrik godt må have lidt torsk med op i nettet, så længe det ikke overskrider en ret lav kvote. Sverige, der også er medlem af EU, har dog fået de samme bifangstkvoter uden at skulle takke ja til overvågning. Der skal optages overvågning under hele turen og det sendes direkte til Fiskeristyrelsen. Vis mere Luk

Henrik har ikke nemt ved at finde en køber til båden. Når den først er solgt, står han på bar havbund, når han skal finde på sin næste beskæftigelse. Foto: René Schütze

Føler sig ikke hørt

Hellere en fredet torsk end en overvåget fisker. Det er den klare besked fra Fiskeriforeningen.

- For vores skyld kunne de frede torsken og forbyde os at tage fisken med ind i land, det har man gjort med andre arter før, siger Henrik Krogh Larsen.

Danmarks Fiskeriforening har også foreslået brug af redskaber, der kan minimere fangsten af torsk, og at kuttere frivilligt kan melde sig til forsøg med overvågning, for at se om det måske kan fungere på en eller anden måde.

- Vi føler slet ikke, ministeren lytter. Vi får trukket overvågning ned over hovedet på os, uden at vi har noget at skulle have sagt.

En ansat har meddelt Henrik, at han nægter at arbejde på en båd, der overvåger ham. Man overvejer at sløre de ansatte på optagelserne. Foto: René Schütze

Lægger sag an

Fiskeristyrelsen skal ikke forvente, at overvågningen bliver installeret frivilligt inden årsskiftet.

De 14 fiskere, der har takket nej til overvågningen, er klar til lægge sag an mod staten, så snart de får påbuddet ind i indbakken.

- Det er jo uhyggeligt, hvad der står i det brev. De fratager os vores privatliv på vores båd, siger Henrik.

Fiskerne med Danmarks Fiskeriforening i ryggen mener blandt andet, at det er et brud på persondataforordningen GDPR.