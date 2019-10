Rasende forældre i whiskybæltet: - Det er ren mafia

- Dårlig beslutning!

- Du får ingen stemmer til næste valg!

Forældrene i Rudersdal Kommune i whiskybæltet er edderspændt rasende over en ny skolestruktur, der går ud på, at Rudersdal Kommunes skoler bliver slået sammen.

Talstærkt er forældrene troppet op med dyre tasker, klassiske frakker og hjemmemalede bannere foran rådhuset i Holte onsdag eftermiddag inden byrådsmødet, hvor beslutningen endeligt blev vedtaget.

Kendisser i skolekrig: Rasende forældre stormer rådhus

De slutter en ring rundt om kommunens borgmester, Jens Ive (V), da han møder demonstranterne foran rådhuset.

- Det er dejligt, at folk engagerer sig. Men jeg må konstatere, at meget af det skyldes misinformation, siger borgmester til Ekstra Bladet, mens han står i cirklen af buhende borgere. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Jeg vil hellere have, at vi fremover har stærke skoler, end at jeg får et genvalg, svarer Jens Ive på de hårde ord, der som skyts fyrer gennem luften mod ham.

Forældrene raser 1 af 3 Morten Grothe-Kræmmergaard, 47 år, har børn på Dronninggårdskolen.

- De bliver ved med at snakke om, at vi er en af landets rigeste. Og så laver de den her spareøvelse. Jeg er så vred, siger Morten Grothe-Kræmmergaard.

- Det gør ligesom i dagsinstitionerne, hvor de laver kæmpestore fabrikslignende institutioner. Jeg frygter, at skolerne også bliver til fabrikkerne, når skolerne samles. Foto: Rasmus Flindt Pedersen 2 af 3 Liv Askaa, 39 år, mor til Eigil på ét år.

- Jeg har egentlig ikke lyst til at vælge privatskole... Men det kan jo bliver en konsekvens.

Sådan lyder det nedslået fra Liv Askaa. Hun mener, kommunen har handlet udemokratisk i sagen.

- Vi har næsten i samtlige skolebestyrelse sagt, at det vil vi ikke. Alligevel vælger kommunen matrikel-løsningen. De har valgt deres egen løsning, fremfor hvad forældrene og skolerne ønsker. Foto: Rasmus Flindt Pedersen 3 af 3 Christian Herbert, 52, år, far til 5. klasseeleven Bertram.

Christian Herbert frygter, hvad det kommer til at betyde, når man nedlægger skoleleder-stillinger.

- Man sparer én løn væk, men det har andre omkostninger. Det har i hvert fald omkostninger for børnene, siger han.

- Jeg kan godt være bange for, at der ikke kommer den samme nærhed og plads til børnene som individer, og at skolerne nærmere vil være drevet efter økonomi. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- I må sætte jer ind i, hvad problemer er, råber Jens Ive ud til forældrene.

Bekymrede børn

Borgmesteren må stå til måls for et hav af spørgsmål, der vælter ind fra alle sider. Også de fremmødte børn er bekymrede over deres fremtidige skolegang.

- I skal ikke være bange for, at vi lukker nogen skole. Det kommer til at være en anden skoleleder. Ellers gør vi ikke noget. Det bliver de samme klasselokaler, samme lærere, samme pædagoger, samme kammerater. Det laver vi jo ikke om på, forsøger han at berolige en dreng i mængden.

Børnene står ude i kulden og visere bannerne frem til et lukket møde, hvor blandt andre borgmesteren sidder med. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Borgmesteren tager borgernes vrede i stiv arm. For ham at se reagerer forældrene på misinformation, forklarer han Ekstra Bladet.

- Det er synd, man inddrager børnene i det her. Det er fint, vi diskuterer det som voksne, men nogle børn er jo blevet utrygge, når de bliver bildt ind, at deres skole skal lukkes og de skalflyttes. Og det er ikke tilfældet, forsikrer Jens Ive. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

- Kan du garantere, at der ikke bliver lukket nogen skoler de kommende år?

- Jeg kan godt garantere, at der ikke bliver lukket nogen skoleadresser de kommende år, svarer Jens Ive.

'Ren mafia'

Den forklaring giver de fremmødte forældrene nu ikke meget for. Flere af dem hæfter sig ved ordlyden 'overdrages til andet formål og/eller udfases', der står om de kvadratmeter, der bruges på skoler, i udkastet til aftalen.

- Det er ren mafia. Offentligt i pressen siger borgmesteren, at de ikke vil lukke skoler. Men det, han siger, passer jo ikke. Ellers stod vi her ikke. Der er nogle motiver, der ikke kommer frem. Jeg giver ikke meget for hans garantier, lyder det fra Morten Grothe-Kræmmergaard, der har børn på Dronninggårdskolen.

Forældre og børn var i den grad gået på barrikaderne onsdag eftermiddag. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Det er ikke kun forældre til børn i kommunens skoler, der er dukket op. Jensen, der ikke vil stå ved sit fulde navn offentligt, da han arbejder hos kommunen, er rasende.

- Rudersdal har et kæmpe problem med arrogance. Efter høringerne er der ikke blevet rykket så meget som ét komma. Det er total topstyring. Det gør mig så gal, siger han.

Da Jens Ive forlader ringen af buhende borgere, træder han ind på rådhuset for at deltage i byrådsmødet, hvor aftalen skal vedtages.

Det gør forældrene også. Rådhuset bliver stormet og rådssalen fyldt til randen.

Flere end 1600 forældre skrev under mod den nye skolestruktur.