Rasende pensionister: - Det er en katastrofe

Til sommer kan pensionister øst for Storebælt ikke længere benytte sig af det populære rabatkort mimrekortet.

Det står klar efter sammenslutningen af offentlige transportselskaber i Østdanmark DOT kort før jul sendte et notat til Transport og Boligministeriet, hvor det fremgår at kortet udfases og i stedet erstattes med et digitalt alternativ.

Mimrekortet er et fysisk kort, der giver pensionister mulighed for at køre med offentlig transport på Sjælland og Sydhavsøerne til en særlig favorabel og ikke mindst fast pris.

I stedet bliver pensionisterne tilbudt en pensionistrabat på 40 procent på den enkelte rejse, når de bruger rejsekortet eller 25 procent ved køb af et pendlerkort.

Bruger kortet til frivilligt arbejde

Men den løsning har fået en række pensionister i hovedstadsområdet op af de polstrede lænestole.

Ændringen betyder nemlig, at de pensionister der kører mest i bus, tog og metro kan se frem til en klækkelig stigning i prisen.

En af dem er 79-årige Dan Sterup fra Hillerød.

- Jeg kommer til at komme mindre ud.

En gang om ugen underviser den tidligere folkeskolelærer andre ældre i it i en datastue i Emdrup.

Derfor tager han fire gange om måneden turen frem og tilbage fra hjemmet i Hillerød til datastuen i Emdrup med offentlig transport. Dan Sterup har et mimrekort der gælder alle zoner i Movia Hovedstaden.

Sådan bliver de nye rabatter I dag gives der rabat til pensionister i Østdanmark via særlige pensionistkort. I folkemunde kaldes pensionskortene mikrekort. Mimrekortet koster mellem 420 - 840 og giver i tre måneder adgang til tre sammenhængende zoner eller et helt takstområde fordelt på Movia Hovedstaden, Movia Vest og Movia Syd. Fra 1. juni vil mimrekortene blive erstattet med 40 procent pensionistrabat på alle enkeltrejser på rejsekort, også på tværs af takstområderne. Tilsvarende vil pensionister få 25 procent rabat på pendlerkort. Afskaffelsen af mimrekortet vil ifølge trafikselskaberne i sammenslutningen DOT's beregninger hverken betyde højere eller lavere indtægter til selskaberne bag. Mimrekortet kan ikke benyttes i myldretiden. Det kan pensionisterne fremover med de nye rabatter. Ifølge Ældresagen benytter 70.000 pensionister sig i dag af mimrekortet. Fakta: Movias notat til Transport- og Boligministeriet, Ældresagen

Klækkelig prisstigning

Kortet koster 595 kroner for tre måneder. For den pris kan han køre ni dobbelt ture mellem hjemmet og datastuen. Derfor mangler han med det nye system at finansiere tre dages transport frem og tilbage.

- Dertil kommer de private turer jeg også tager, siger Dan Sterup.

Han frygter at han efter sommerferien ikke længere kan undervise sine med-pensionister i Emdrup.

- Det virker fuldstændig uforståeligt, at man skal begynde at ændre på det her. Det er en katastrofe for os, siger han.

- I øjeblikket overvejer jeg overhovedet ikke, om jeg skal tage bus eller tog. Men det vil jeg nok komme til at skære ned på og hvad med dem, der ikke magter hele den her digitalisering? Det virker uigennemtænk, siger en tydeligt frustreret Dan Sterup.

Han er langt fra alene.

Utilfredshed på gaden

Alle de pensionister Ekstra Bladet mødte på gaden fredag eftermiddag, var utilfredse med udsigten til at Rejsekortet og pendlerkortet med rabat overtager mimrekortets rolle.

Frans Luja Madsen, 67, pensionist, København V

- Det er noget svineri. Jeg bruger kortet flere gange dagligt, men med den nye ordning bliver det alt for dyrt for mig. Jeg tager for eksempel ofte en spontan tur ud og går en tur ved vandet, men den frihed kommer jeg til at miste. Det betyder utroligt meget for mig. Desuden bliver det sværere at lægge et budget, når prisen per måned ikke længere er fast.

Foto: Klaus Bo

Christa Pedersen, 73, pensionist, Roskilde

- Det er rigtig ærgerligt, for det har givet mig en masse muligheder, som er nemmere og hurtigere, når man har kortet. Det kommer til at gå ud over mobiliteten. Jeg bruger det meget sammen med mine venner, til bare at ’stikke af,’ på ture, som vi pludselig finder på kan være spændende. Det er simpelthen bare surt.

Foto: Klaus Bo

Jan Bendix, 72, pensionist, Frederikssund

- Det er synd for mange af pensionisterne. Der er jo mange af de ældre, som har problemer med de digitale løsninger. Det har jeg ikke selv, men jeg ved, at det gælder mange andre. Desuden er det uholdbart for en pensionist, at der kan komme uforudsete udgifter, når man skal til at betale for den enkelte tur. Hvorfor kan vi ikke få en fast pris, som vi kan forholde os til?