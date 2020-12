Raser: Får bøde for kun at give kvinder shots

Ung mand krænket over, at kun kvinder fik gratis alkohol til 'Ladies Night' - nu får han erstatning af den rasende bodega-ejer

Så er der nyt fra det offentlige Ligebehandlingsnævnet, som behandler sager om borgere, der føler sig krænket over alt muligt.

Senest er det en 25-årig mandlig DTU-studerende, som har fået 2500 kr. i erstatning.

’Det var i strid med ligestillingsloven, at Nørre Bodega uddelte gratis shots til kvindelige gæster, og at du skulle betale for shots,’ skriver nævnet.

Krænkelsen fandt sted under arrangementet ’Onsdags Quiz - Ladies Night’ 22. januar i år på det københavnske værtshus, som på Facebook inviterede publikum med:

’Vi giver også gratis shots til alle kvinder over 18 år. Mænd må gerne deltage i quizzen men får ingen shots.’

'Harmløs gimmick'

Den unge mand, som hævder, han deltog i arrangementet, brokkede sig til Ligebehandlingsnævnet, som gav ham medhold:

’Der foreligger direkte forskelsbehandling, når en person på grund af køn behandles ringere, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation.’

Men inden kendelse blev afsagt, ringede bodega-ejer Jesper Laursen til den unge mand, og forklarede ham, at der blot var tale om en harmløs gimmick, der ikke havde til formål at fornærme nogen.

- Altså det er jo diskrimination, så det har ikke så meget at gøre med om det er sjovt eller ej, svarede den unge mand, som optog samtalen og sendte den til Ligebehandlingsnævnet.

Pisser mig af

Jesper Laursen har følt sit tvunget til at ryste op

- Jeg er skideligeglad med de 2500 kroner plus renter på 157 kroner - selv om vi er presset af coronanedlukning. Det, der pisser mig af, er provokerende curlingbørn, der påstår, de føler sig krænket over alting, for det ender med, at man intet kan sige, skrive eller gøre, siger han til Ekstra Bladet.

'Det er jo nået dertil, hvor man ikke tør være flink over for nogen af frygt for at krænke andre. Er det det Danmark, vi ønsker os? Det er jo skørt, og det virker som om, at fornuften i hvert for nogle mennesker er ved at forsvinde ud i den blå luft,' uddyber Jesper Laursen på bodegaens Facebook-side.

- Jeg har meddelt ham, at han ikke er velkommen på mit værtshus igen. Heldigvis bestemmer jeg, hvem der må komme her, siger Laursen.

- Men faktisk er jeg i tvivl, om han nogensinde har været på min bodega – eller om han bare sidder derhjemme på Facebook og finder sager, han kan få erstatning ved at påstå, han er krænket over.

Jesper Laursen har fået hjælp af interesseorganisationen Horesta i sagen. Her har de uden held forsøgt at få manden til at dokumentere, at han faktisk var til stede, eksempelvis med kontoudskrifter fra banken.

- For personalet kan ikke huske, at de nogensinde har set manden, siger Laursen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med den krænkede mand, men han svarer ikke på vore henvendelser.