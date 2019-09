Raser: - I har stjålet min barndom!

Den 16-årige svensker Greta Thunberg har mandag talt ved FN's klimatopmøde i New York. På rekordtid er hun blevet en ledende figur i kampen mod klimaforandringer.

Læs mere om hende her:

* Greta Thunberg.

* Født 3. januar 2003 i Sverige.

* Begyndte den 20. august 2018 at holde fri fra skole og demonstrerede i stedet for klimaet foran Riksdagen i Stockholm. Det gjorde hun hver dag frem til det svenske parlamentsvalg den 9. september sidste år.

* Siden har hun "strejket for klimaet" hver fredag. Efter at have gennemført grundskolen holder hun dog et sabbatår.

* Elever og studerende i det meste af verden har ladet sig inspirere af Greta Thunberg. Hun var frontfigur, da millioner af mennesker fredag demonstrerede for klimaet i over 100 lande.

* Greta Thunberg er efterkommer af nobelprismodtager Svante Arrhenius, der i 1896 var den første forsker i verden, som regnede sig frem til CO2-udlednings drivhuseffekt - altså at CO2 er med til at holde på Jordens varme.

* Er diagnosticeret med aspergers.

Kilde: SVT, The Guardian