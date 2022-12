Raser mod Apple: 'Skader forbrugerne'

Det er ikke mere end et par dage siden, at Twitter-ejer Elon Musk var ude med riven mod Apple.

Nu følger Spotifys direktør, Daniel Ek, trop, skriver nyhedsbureauet Reuters og Daily Mail.

'Apple har truet med at tilbageholde Twitter fra App Store, men de vil ikke fortælle os hvorfor', skrev Elon Musk blandt en række tweets mandag.

Desuden problematiserede Musk Apples hemmelige 30-procents afgift på alt, hvad man køber fra App Store, i endnu et tweet samme dag.

Disse opslag har Spotifys Daniel Ek valgt at retweete for at støtte op om udtalelserne.

'Giver sig selv fordele'

I løbet af onsdagen har Ek været ude med kritiske kommentarer til Apple på sin egen Twitter.

'Gentagne gange giver Apple sig selv en fordel, samtidig med at de forringer innovationen og skader forbrugerne', skriver direktøren.

'Det lader ikke til, at de går op i lovgivning'.

Blandt Daniel Eks mange tweets er det også vigtigt at tænke på, at det ikke er første gang, at han har været efter selskabet.

Det var Spotify-direktøren også for fire år siden, hvor han klagede over selskabet til EU-Kommissionen for konkurrenceforvridende praksisser.

Kan overtræde regelsæt

Twitters konflikt med Apple, men angiveligt også Google, skyldes, at nogle af de ændringer, som Elon Musk ønsker at gennemføre på Twitter, kunne ende med at overtræde Apple og Googles regelsæt for apps.

Men det vil Elon Musk ikke finde sig i, tyder det på.

Reuters og Daily Mail har forsøgt at få en kommentar fra Apple.