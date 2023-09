Raser mod booking-gigant: - Svineri!

'Du får pengene lige om lidt'.

Sådan lyder en af mange undskyldninger fra booking-giganten Booking.com ifølge Bjørn Fagerstrand.

Han er en af mange forretningsdrivende, der bruger Booking.com til håndtering af reservationer, og som lige nu oplever, at det hollandske rejse-konglomerat har problemer med at betale de penge, de skylder.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om Finn, der også mangler betaling fra booking-selskabet.

'Vi skal stadig betale'

Bjørn og hans kone driver to små bed and breakfast-steder i Lille Skensved mellem Solrød og Køge. De mangler tilsammen næsten 90.000 kroner i udbetalinger.

- Vi har fået alt muligt at vide. At der er uforudsete tekniske problemer, og at vi får pengene lige om lidt. Faktum er, at vi stadig skal betale vores udgifter, siger Bjørn Fagerstrand til Ekstra Bladet.

Booking.com sendte en besked ud til sine værter 7. juli, hvor de skrev, at der ville blive foretaget tekniske opdateringer i deres systemer, hvorfor der ville være betalingsproblemer i juli måned.

I september er problemerne tilsyneladende ikke overstået endnu.

- De har sagt før, at vi får vores penge inden for 48 timer, men det er selvfølgelig ikke sket, siger Bjørn.

Det rammer Bjørns privatøkonomi, når bookingselskabet ikke udbetaler til tiden. Foto: Axel Emil Hammerbo

Mystiske betalinger og trusler

Til tider har Bjørn med egne ord modtaget 'mærkelige' betalinger fra booking-giganten.

Han har for eksempel fået udbetalt penge fra perioden 21. til 26. juli, der udgør en lille del af det samlede beløb, Booking.com skylder ham.

Ifølge kontrakten mellem Bjørns Fagerstrands bed and breakfast og Booking.com, skal booking-selskabet senest udbetale gæsternes betaling syv dage efter endt ophold, hvilket ikke er sket de sidste syv uger.

- Hvis man trykker lidt og siger, at vi er nødt til at aflyse gæsters reservationer og lade dem betale direkte på vores bed and breakfast, truer Booking.com med at vi aldrig får pengene på grund af misligholdelse af kontrakten, siger han.

Gården hvor Bjørn driver bed and breakfast. Foto: Axel Emil Hammerbo

Overvejer søgsmål

For Bjørn er det især frustrerende at blive mødt af det sædvanlige standardsvar om, at pengene kommer snart.

Nu er Bjørn og hans kone i gang med at stille et påkrav til Booking.com og overvejer ligeledes både at politianmelde og lægge sag an mod Booking.com.

- Vi skal have vores penge, vi har brug for de her penge. Det går jo i vores privatøkonomi. Vi er nødt til at bruge fra vores private opsparing. Det er noget svineri, siger Bjørn.

Vil ikke give interview

Trods flere henvendelser ønsker Booking.com ikke at stille op til interview med Ekstra Bladet.

I stedet henviser de til en skriftlig udtalelse, hvor rejse-konglomeratet skriver:

'En lille gruppe er blevet uretmæssigt berørt af et igangværende teknisk problem, og vi kan bekræfte, at disse sager er blevet eskaleret'.

Booking.com skriver også i udtalelsen, at de vedkender, at behandlingen af sagen har taget længere tid, end det burde.