Raser mod den britiske hær: I forsøger at hverve unge teenagere

Flere organisationer kritiserer den britiske hær for at udgive hvervemagasin sammen med blad om computerspil

Den britiske hær er kommet under beskydning for at lade magasinet The Locker udkomme sammen med PlayStation Magazine her i februar.

The Locker udgives af den britiske hær som et hvervemagasin, der blander livsstils- og techreportager med historier om, hvad hæren kan tilbyde af forskellige karrierer.

Men PlayStation Magazine læses af en stor del unge teenagere, som hæren på ingen måde skal forsøge at påvirke, lyder kritikken ifølge The Guardian.

På forsiden af The Locker fremhæves blandt andet en artikel, der fortæller 'hvorfor hæren elsker dine non-stop, knap-trykkende evner' ligesom der på bagsiden er en helsidesannonce med en opfordring til binge gamers - altså computerespillere, der spiller nærmest uafbrudt - om at gå ind i hæren, fordi 'din hær har brug for dig og din udholdenhed.'

- Det er foruroligende at se den britiske hær bruge et spilmagasin som en motor for at reklamere for hærens rekruttering. De ved, at bladet bliver læst af tusindvis af unge teenagere, der let kan blive påvirket af deres prangende publikation og annoncer, siger Charlotte Cooper fra Child Soldiers International til The Guardian.

'Forfærdeligt'

I en artikel i The Locker sammenligner soldater en virtuel træningsøvelse med skydespillet 'Call of Duty'.

- At udvikle et militært miljø med det at spille computerspil er ærligt talt latterligt og perfidt. Det giver ikke unge mennesker nogen forståelse for de risici der er ved en karriere i militæret, tilføjer Charlotte Cooper.

Emily Appel, der er mor til en 15-årig knægt, så hærens magasin, da hendes søn modtog PlayStation Magazine, som han abonnerer på.

- Jeg synes, at det er forfærdeligt, siger hun.

- Det handler om at normalisere soldaterlivet.

Heller ikke veteranen Joe Glenton fra ForcesWatch er imponeret.

- At snige rekrutteringsmateriale ind i et computerspilsblad er bare det seneste eksempel på det britiske militærs tvivlsomme etiske tilgang til at rekruttere børn og unge mennesker, siger han til den britiske avis.

Ikke under 16

Det britiske forsvarsministerium forsvarer dog beslutningen om at lade The Locker udkomme sammen med PlayStation Magazine, der er Storbritanniens bedst sælgende blad om computerspil.

'The Locker er tilrettelagt, sådan at det både når potentielle soldater og deres forældre eller værger, og som alt andet materiale fra hæren så er det ikke målrettet personer under 16, der ikke er gamle nok til at gå ind i hæren eller til at spille nogle af de computerspil, der bliver nævnt,' lyder det i en udtalelse fra ministeriet.

Ifølge forsvarsministeriet er alderen på den gennemsnitlige læser af PlayStation Magazine over 18.

Annoncen på bagsiden af The Locker er en del af en større kampagne direkte målrettet de såkaldte millennials, der er født lige omkring årtusindskiftet.