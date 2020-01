Raser mod mega-møller

De nøgne træer i læbæltet krummer ryg og vidner om, at blæsten ofte går frisk over markerne ved Nørre Økse Sø uden for Brovst i Nordjylland.

Her i det smalle land mellem Limfjorden og Jammerbugten snurrer vingerne på 23 ældre vindmøller i takt, men ejeren, den svenske energikæmpe Vattenfall, piller dem snart ned og erstatter dem med 11 mega-møller.

Foreløbig har Vattenfall smidt hen ved otte mio. kroner ud til opkøb af et landbrug, og hvis projektet bliver endeligt godkendt, skal svenskerne betale yderligere ca. 45 mio. kroner i kompensation til lokale lodsejere for at stille de nye møller op på deres jord.

O.k. fra byrådet

På trods af massiv modstand fra borgerne har Jammerbugt Kommune anført af borgmester Mogens Gade (V) imidlertid for længst godkendt projektet. Efter planen skal det første spadestik tages senere i år.

Før jul blev et flertal i Folketinget enige om en ny støtte til vindmøllenaboer. Den indeholder blandt andet en årlig skattefri check på 5000 kroner pr. ejendom Men den giver beboerne her ikke meget for.

– 5000 kroner for hvad? For at risikere, at mennesker og dyr bliver syge. For at blive stavnsbundet.

- Det er jo helt til grin, siger landmand John Lambertsen.

Han bor lidt over to kilometer fra møllerne og får ingen erstatning hverken efter den nye eller gamle ordning, som beroede på et individuelt skøn.

Til havs med dem

Alligevel er han og naboen, minkavler Jesper Sørensen, med i en styregruppe for modstanderne.

– Det handler jo ikke kun om os personligt, men om hele lokalområdet, forklarer Jesper Sørensen.

– Møllerne er dobbelt så høje, de producerer mere strøm, og de støjer betydeligt mere end de nuværende.

– De burde stå på havet langt fra kysten, men i stedet kommer møllerne nu til at gå ud over alle her på egnen,

Oppe mod eget byråd

– Vi vidste, det ville blive en hård kamp, men vi havde ikke forestillet os, at det var vores eget byråd, vi var oppe imod, siger gruppens tredje medlem, Johnny Solberg.

Han var i årevis trofast partimedlem i Venstre, men efter at været kommet i et personligt modsætningsforhold til Brovst-borgmester Mogens Gade på grund af møllesagen har han meldt sig ud af V. Det samme har Jesper Sørensen.

– Sagen har varet i fire år. 200 borgere har personligt gjort indsigelse, og det er mange på disse kanter. Desværre lytter vore folkevalgte mere til en møllemastodont end til deres vælgere.

– Hvor ville det være skønt, hvis en politiker sagde: – Jeg tog fejl.

– Det sker bare aldrig, siger Johnny Solberg.

Borgmesteren svarer Da politikerne i Jammerbugt Kommune stemte for mega-møllerne, skete det, efter at de havde modtaget 197 indsigelser. Her var mange bekymrede for støj, mennesker og dyrs helbred og fald i huspriserne. På trods af indsigelser og massive protester stemte kommunalbestyrelsen og borgmester Mogens Gade (V) for 11 nye vindmøller ved Nørre Økse Sø. – Hvorfor har I ikke lyttet til de indsigelser og protester, der har været? – Vi har forsøgt at tage hensyn til de indsigelser, der er kommet fra borgerne og fra stiftet. – Jeg ved da godt, at der er et ønske om, at vi skulle imødekomme det yderligere, og at der måske slet ikke skulle opstilles nogen vindmøller derude, Men der er jo faktuelt i forbindelse med høringen pillet møller ud af den oprindelige plan, men Danmark har opstillet en strategi i forhold til klima og bæredygtighed, og det er også en af de ting, vi må tage ansvar for lokalt. – Kunne man ikke stille dem op et sted, hvor de ikke er til gene for borgerne? F.eks. på havet? – Det er ikke det, det handler om. Det handler ikke om hav kontra land. Så må regeringen og Folketinget udpege nogle områder, der ligger ude på havet. Men skal vi nå de klimamål, skal der også opstilles landvindmøller. – Det er ikke et enten eller. Det er et både og. Selvfølgelig er møller ude af syne på havet en god mulighed, som Staten så må sætte i gang. – Hvad vil du sige til de borgere i området, der er bekymrede for deres helbred? – Jeg vil sige, at vi må gå ud fra, at den lovgivning, der er, sikrer deres helbred. Hvor langt der skal være til beboelse, og hvordan hensynene skal være i forhold til støj, det er Folketinget, der opsætter de krav. – Men selvfølgelig kan jeg godt forstå, at folk er bekymrede, og det har jeg respekt for. Borgmester Mogens Gade. Foto: Bo Lehm/Ritzau Scanpix Vis mere Luk