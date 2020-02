Raser mod Norwegian: På skiferie uden skitøj

Ekstra Bladet har spurgt, hvordan Norwegian forholder sig til kritikken. Ligeledes har vi spurgt Norwegian, hvordan selskabet forholder sig til, at Jeanette Petersen ønsker en kompensation. Gennem et skriftligt svar lyder det fra harlotte Holmbergh Jacobsson, kommunikationschef Norwegian:

'Desværre har der været strejke i weekenden blandt Menzies medarbejdere, som blandt andet håndterer bagage for flyselskaberne. Denne strejke har vi desværre ingen kontrol over. Stejken har medført, at et antal passagerer ikke har fået deres bagage, og det beklager vi, og vi har stor forståelse for, at det medfører problemer for de rejsende. Vi arbejdet hårdt og fortsætter med at arbejde hårdt på, at alle de rejsende får deres bagage hurtigst muligt. Vi vil levere bagagen til de adresser, der er blevet angivet.'

'Igen vil vi beklage besværet, som dette har medført for de rejsende, som ikke har fået deres bagage med i weekenden.'