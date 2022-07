Raser mod SAS-direktør: - Kun krokodilletårer

SAS er i afgrundsdyb krise.

Piloterne strejker, mens det skandinaviske flyselskab kæmper for at overleve. SAS skal finde mere end fem milliarder kroner i besparelser om året.

Udgifterne har øjensynligt overhalet indtægterne, hvilket krydret med coronakrisen har efterladt selskabet på randen af konkurs.

Nu høster topchefen ekstremt hård kritik for sin håndtering af krisen.

Artiklen fortsætter under videoen ...

AS-piloter strejker, hvilket medfører hundredvis af aflysninger i Københavns Lufthavn.

Bør gå ned i løn

Ekstra Bladet kunne onsdag berette, at de højestlønnede SAS-piloter tjener 101.000 kroner om måneden, men de er villige til at skære 13 procent af lønnen.

Sammenlagt har piloterne smidt 30 procent af SAS' pilotomkostninger på bordet, men det har SAS takket nej til.

Mens piloterne er villige til at skære i deres høje løn, har chefen for firmaet, Anko van der Werff, dog ikke smidt én eneste krone af sin tårnhøje hyre i sparepuljen.

I stedet lød det, umiddelbart efter at strejken mandag blev en realitet, fra SAS' administrerende direktør:

- Vi har netop været igennem en forfærdelig pandemi. Vi har modtaget mange penge fra skatteyderne, og det er derfor skammeligt, at dette er måden, hvorpå piloterne betaler tilbage for generøsiteten og tålmodigheden, som alle har haft med selskabet i løbet af denne tid.

Den udtalelser høster nu voldsom kritik fra den norske journalist og professor Erling Borgen.

- Hvis han ikke gør det (sænker sin egen løn, red.), står han tilbage med nul troværdighed. Så var det kun krokodilletårer, jeg så på tv.

- Jeg synes, det her viser en hyklerisk og dobbeltmoralsk holdning, som, jeg synes, er nærmest utrolig at læse - når vi kender hans baggrund, siger Erling Borgen til norske Børsen.

Fik bonus under konkurs

Borgen hentyder specifikt til, at Anko van der Werff tirsdag afleverede en ansøgning om konkursbeskyttelse ved en domstol i USA.

Den finte er ikke helt fremmed for ham. Fra 2019 til 2021 var han nemlig topchef i det colombianske flyselskab Avianca. Da konkursen for alvor truede i pandemiens begyndelse i 2020, søgte van der Werff ligeledes konkursbeskyttelse gennem den såkaldte 'chapter 11'-ordning.

Tusinder af medarbejdere fik derefter en fyreseddel stukket i hånden, hvorefter topledelsen med van der Werff i spidsen udbetalte gigantiske millionbonusser til sig selv. Ifølge norske Børsen fik den nuværende SAS-chef svimlende 27,8 millioner danske kroner i bonus.

Det vakte derfor stor kritik af SAS, da valget af ny topchef i efteråret 2021 faldt på netop hollandske Anko van der Werff. Dengang affejede selskabets danske bestyrelsesformand, Carsten Dilling, dog kritikken.

- Det er naturligt, at en virksomhed, der er i en krisesituation, giver en bonus for at holde føringen gennem en krise, var kommentaren om den høje Avianca-bonus.

I stedet gav Dilling van der Werff en årsløn på cirka ni millioner kroner og 3,6 millioner kroner i pension.

Afviser bonusordning

Ansøgningen om konkursbeskyttelse får samtidig SAS-piloter til at frygte, at deres topchef igen vil få en stor millionbonus for at skære i deres løn.

Det afviser hovedpersonen dog selv ifølge Børsen:

- Det har jeg ikke (en bonusordning, red.). Min kompensation er uden bonus og uden langsigtede incitamentsprogrammer, svarede van der Werff efter et pressemøde i SAS' hovedkvarter i Stockholm tirsdag.

Strejken koster dagligt SAS op mod 100 millioner kroner, mens den berører cirka 30.000 passagerer, der har fået en kaotisk start og slutning på deres sommerferier.

SAS-piloter i Danmark, Norge og Sverige har onsdag tilbudt at bryde strejken for at flyve strandede gæster hjem igen, hvilket SAS har sagt ja til.

Er dine ferieplaner blevet påvirket af SAS-piloternes strejke, kan du læse om dine muligheder her.