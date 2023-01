Raser over fældet skov: - Helt grotesk

En tom byggeplads og to fældede skovområder har udløst ramaskrig i Odense.

Skovområderne var nemlig fredede, og tilladelsen til at fælde dem blev givet i bytte for en dobbelt så stor skov. Men nu er den nye skov blevet plantet i Greve på Sjælland.

Det skriver TV 2 Fyn.

Kæmpe projekt droppet

Helt uden varsel skrinlagde Meta i december deres milliard-projekt i Danmark. Techgiganten, som står bag de sociale medier Facebook og Instagram, droppede nemlig opførelsen af to datahaller i Odense.

Da chok-meldingen kom ud, var fundamentet allerede lagt, ligesom adskillige andre skridt i byggeprocessen var taget.

Nu er den enorme byggeplads en spøgelsesby. Før i tiden dannede den ramme om to fredede skovområder, som blev ryddet, da byggeriet startede.

Ingen ny skov på Fyn

Betingelsen herfor var, at den fældede fredskov skulle erstattes af dobbelt så meget skov på en anden lokation. Siden da er der også kommet en erstatning - bare ikke i Odense eller på Fyn.

Den nye skov er nemlig blevet plantet i Greve Kommune på Sjælland.

Dermed står fynboerne tilbage uden hverken skov eller nye datahaller, og det er mildest talt ikke noget, som passer lokalbefolkningen.

Over for TV 2 Fyn kalder formanden for den lokale naturfredningsforening det 'helt grotesk', at erstatningen ikke er plantet på fynsk jord.

'Absurd situation'

Lokalpolitikerne er bestemt heller ikke glade for udfaldet.

- Vi skal have mere skov i vores by, det har vi bestemt os for. Derfor er det fuldstændig absurd, når man hører, at noget skov bliver fældet og så erstatter man det af skov i andre kommuner, lyder det blandt andet fra klima- og miljørådmand Tim Vermund (S) til TV 2 Fyn.

Undskyldningen, for at den nye skov ikke er endt i Odense, er, at kommunen ikke har afsat penge til arealer, hvor der kan plantes en såkaldt puljeskov. Det er på trods af, at kommunen har en ambition om at fordoble arealet for skov og natur.

Rådmand for By- og Kulturforvaltningen Søren Windell (K) erkender, at der er tale om en 'absurd situation'.