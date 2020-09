Raser over festglade unge: - Stop det!

Mens man før coronakrisen måske skulle tro, at ordet piratfest dækkede over en udklædningsfest med sørøvertema, så har ordet en helt anden betydning i disse dage.

Forsamlingsforbuddet har således gjort det svært for unge mennesker at gå i byen og feste i store forsamlinger, hvorfor nogle af dem i den seneste tid har valgt at gå mod myndighedernes krav og afholde store ulovlige fester, som de inviterer til via Facebook.

Senest lukkede Københavns Politi en stor fest for 200-300 deltagere i en hal i Sydhavnen natten til lørdag.

- Da det går op for folk, at politiet er ankommet til hallen, stikker de af i alle retninger. Både til fods og på cykler, så ingen af gæsterne er blevet sigtet eller anholdt, sagde vagtchef Kristian Rodin i den forbindelse til Ekstra Bladet.

Opråb: - Luk nattelivet, nu

Og nu har Frank Jensen (S), overborgmester i København, fået nok.

- Jeg har stor forståelse for, at det kan være hårdt at sidde derhjemme, når man er ung og har brug for at være sammen, men det går simpelthen ikke at tage til store fester som piratfester, siger han til DR og fortsætter:

- De er uacceptable. Stop det!

Større bøder

På Christianborg lyder det fra flere partier, at man nu ønsker at gøre straffen for at deltage i piratfester hårdere.

- Vi bliver nødt til at blive endnu bedre til at gribe ind og straffe med højere bøder, når der er nogle, der stiller sig udenfor, siger justitsminister Nick Hækkerup til TV 2.

Venstre, SF og Enhedslisten er også klar til at kigge på bødeniveauet.

Sigtet

Den formodede arrangør af festen, en 33-årig mand, er sigtet for overtrædelse af restaurationsloven. Alt musikudstyret, som inkluderede en mixerpult, højttalere og musikanlæg, blev konfiskeret.

Der blev også solgt alkohol til festen, som ifølge politiet var blevet annonceret på Facebook.

- Det er selvfølgelig foruroligende, at så mange unge mennesker er samlet, når de udmærket er klar over, at man skal holde afstand, og at der er et forsamlingsforbud på 50, sagde vagtchefen.

