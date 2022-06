Raser over 'frække' billeder i skolebog

Den går ikke.

Sådan lyder det fra de kinesiske undervisningsmyndigheder, efter at nogle illustrationer i en skolebog har skabt voldsomt rører på de sociale medier i verdens folkerigeste nation.

Nu skal illustrationerne fjernes omgående, lyder det.

Upassende

Det statsejede forlag er nemlig ifølge britiske The Guardian blevet bedt om at rette en matematikbog udgivet af People's Education Press, fordi den indeholder illustrationer af børn, som opfører sig 'upassende'.

Drenge ses eksempelvis tage fat i pigers nederdele, og et barn ser ud til at have en tatovering på benene. En piges underbukser kan også ses, og det er øjensynligt blevet for meget for myndighederne.

Bogen bruges angiveligt i folkeskoler over hele landet.

Rasende lærer

En lærer fra en skole i millionbyen Shanghai har delt nogle af illustrationerne på det sociale medie Heibo, hvortil hun rasende skriver, at de ikke formidler 'kinesiske børns uskyld, selvmotivation og solskin.

Nu har undervisningsministeriet igangsat en undersøgelse af alle lærebøger til folkeskoler og gymnasier i Kina. Her skal især illustrationer kigges efter i sømmene.

'For at sikre, at lærebøgerne overholder den korrekte politiske retning og værdiorientering og fremmer den sublime kinesiske kultur', lyder det således.

Du kan se illustrationerne her