Raser over gæster: Kirkegård flyder med hundelort

De ansatte ved Kolding Kirkegårde er ved at have fået nok af at samle hundelort op.

Der har ellers været en lang periode, hvor problemet med gæster, der ikke samler deres hundes afføring op på kirkegårdene, ikke var så stort.

Men nu er det vokset så meget, at kirkegårdsleder Marie Vedel-Rieper er gået til medierne for at bede gæsterne passe på kirkegårdene, når man færdes der.

Det skriver JydskeVestkysten.

- Vi kan ikke løbe stærkt nok på de mest indlysende steder for at rydde op efter hunde. Og det er som om, at lige meget hvad vi gør, så kan vi ikke holde det nede, siger Marie Vedel-Rieper til den jyske avis.

Hun fortæller, at personalet på trods af, at der er mange skraldespande sat op på kirkegårdene, oplever, at der endda ligger afføring ind over selve gravstenene. Især på Den Gamle Kirkegård i Kolding er det et problem, som igen har vokset sig stort.

Skal være i snor

På skilte og i kirkegårdenes ordensreglement fremgår det tydeligt, at hunde skal være i snor, men Marie Vedel-Rieper gætter på, at 'synderne' ofte er hundeejere, der nyder at have hunden løbende løs, og derfor ikke har fuld kontrol over, hvad den foretager sig.

Hun understreger, at hundeluftere og deres hunde er hjertens velkomne på kirkegårdene i Kolding. Og hun forstår godt, hvis man gerne vil bruge engen ved Sdr. Kirkegård til at lave øvelser med sin hund.

- Det er ikke uforeneligt med, at der ligger en kirkegård. Men man skal selvfølgelig have så meget styr på hunden, at den ikke løber ind over gravstederne. Det er ikke en hundeluftepark, men det er et grønt område, siger Marie Vedel-Rieper til JydskeVestkysten.