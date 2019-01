Raser over 'McJesus'-stunt: Korsfæster Ronald McDonald

En kontroversiel israelsk kunstudstilling om religion har gjort folk i landet så rasende, at kampklædt politi måtte beskytte museet, hvor udstillingen fadt sted, mod angreb fra en rasende folkemængde, skriver AP.

Hundredvis af kristne fra landets arabiske mindretal var fredag mødt op foran museet i byen Haifa, hvor protesten udviklede sig voldsomt.

Således blev tre betjente ifølge israelske myndigheder såret af stenkast, ligesom der også blev kastet en brandbombe mod museet, før politiet fik opløst folkemængden med tåregas og chokgrenader. Se optagelser fra gadekampene over artiklen.

Udstillingen, der har gjort det kristne mindretal så rasende, viser blandt andet McDonald's-maskotten Ronald McDonald korsfæstet, samt Jesus og Jomfru Maria udformet som Barbie og Ken-dukker.

Artiklen fortsætter under billederne.

Værkerne, der er ment som en kommentar til det moderne samfunds nærmest religiøse tilbedelse af kapitalismen, har været udstillet i månedsvis, men det er angiveligt først efter billeder af værkerne blev delt på sociale medier, at folk blev rasende.

Raseriet begrænser sig i øvrigt ikke kun til Israels kristne arabiske mindretal.

Israels kulturminister, Miri Regev, som tidligere har presset på for at indføre en lovgivning om 'national loyalitet' i kunsten, har også krævet de 'respektløse' værker fjernet.

Det er dog blevet blankt afvist af museets direktør, Nissim Tal, der påpeger hvordan det ville være et indgreb i ytringsfriheden. For at imødekomme protesterne har man dog hængt en gardin op ved indgangen til udstillingen samt et skilt, der fortæller, at hensigten med værkerne ikke er at krænke nogen.

- Det er det maksimale vi kan gøre. Hvis vi tager kunsten ned, vil vi dagen efter have politikere, der kræver at vi tager andre ting ned, og så ender vi med et museum, der kun har farverige blomsterbilleder, udtaler Nissim Tal til AP.