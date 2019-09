Raser over millionbonusser til konkurschefer: Betal pengene tilbage

Over 20 millioner pund.

Så mange penge har de øverste chefer i det nu konkursramte fly- og rejseselskab Thomas Cook indkasseret i bonusser de seneste år.

Det svarer til cirka 170 millioner kroner.

Alene Peter Fankhauser, administrerende direktør for Thomas Cook, har modtaget 8,3 millioner pund - svarende til 70 millioner kroner - siden han tiltrådte sin stilling i 2014.

Derudover er yderligere tre topchefer blevet forgyldt.

Det skriver flere udenlandske medier, herunder The Telegraph.

Efter konkurs: Nu svarer rejseselskab på kritik

Selvom mange af virksomhedens 21.000 ansatte efter konkursen står til at miste deres jobs, og tusindvis af kunder står til at få ødelagt deres ferier, insisterer flere højtstående kilder over for Telegraph på, at Fankhausers bonus er velfortjent.

Da Peter Fankhauser overtog ansvaret for fem år siden, var Thomas Cook nemlig i alvorlige økonomiske vanskeligheder, men allerede året efter var røde tal grønne, skriver avisen.

- Hr. Fankhauser har præsteret godt under meget svære omstændigheder, siger de anonyme kilder til The Telegraph.

Kræver bonusser tilbagebetalt

Gode præstationer eller ej kræver britiske Labours finansordfører, John McDonnel, nu, at cheferne tilbagebetaler deres bonusser:

- Jeg synes, at de grundigt skal overveje deres egen samvittighed og tænke over, hvordan de har udnyttet situationen, siger John McDonnel mandag til BBC Radio i forbindelse med Labours årlige kongres i Brighton. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Thomas Cook Airlines gik konkurs klokken 03 natten til mandag.

Mandag eftermiddag undskylder Peter Fankhauser over for virksomhedens mange tusinde ansatte.

Peter Fankhauser undskylder over for Thomas Cooks mange ansatte. Foto: Ritzau Scanpix.

I en pressemeddelelse siger han, at han er 'dybt berørt' over situationen. Det skriver The Guardian:

- Jeg ved, at dette vil være forfærdeligt for mange mennesker, og at det vil være årsag til en masse stress og angst. Først og fremmest vil jeg gerne undskylde over for mine 21.000 kolleger, som jeg ved vil være knust. I har arbejdet så hårdt på at gøre Thomas Cook til en succes.

- Dernæst vil jeg gerne sige undskyld til alle vores kunder - jer, der er på ferie med os nu, og jer, der har booket hos os de følgende måneder.

