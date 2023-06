Raser over MitID-regler: - Et ekstremt groft svigt

- Jeg synes virkelig, at det er et ekstremt groft svigt i forhold til en handikappet dreng.

Sådan lyder det fra Danske Folkeparti-stifter Pia Kjærsgaard ovenpå Ekstra Bladets historie om Nathalie Vural og hendes søn, Nino, der er blevet udelukket fra MitID-løsningen.

Nino er 15 år gammel og skal derfor anvende MitID for at tilgå offentlige løsninger som sundhed.dk og borger.dk.

Nino kan imidlertid ikke få adgang MitID, fordi han er svært autistisk, og først når han fylder 18, kan hans mor få et værgemål, der gør det muligt at handle på hans vegne i økonomiske og personlige forhold.

Det betyder i praksis, at hans mor er nødt til at søge aktindsigt, hver gang hun vil have adgang til sin søns sundhedsoplysninger, fra han er 15 år til han bliver 18 år gammel.

Nathalie kan få adgang til Ninos oplysninger ved hjælp af en fuldmagt, men ifølge loven kan Nino heller ikke underskrive en fuldmagt på grund af sit handicap. Foto: Jonathan Damslund

Vil gå til ministeren

Pia Kjærsgaard oplyser, at hun ikke var bekendt med reglerne på området, men at hun har tænkt sig at gå til ministeren med sagen.

- Selvfølgelig skal hun have adgang. Det siger sig selv. Ligesom hun givetvis har adgang til så meget andet i hans liv, siger Pia Kjærsgaard og fortsætter:

- Hun er hans mor og hjælper ham, hvor hun kan, og det vil hun jo også gøre her, så det skal hun da også have mulighed for.

Onsdag præsenterede Digitaliserings- og Ligestillingsministeriet et udspil med navnet 'Digitalisering med omtanke', der skal hjælpe 'digitalt udfordrede' med at anvende tilgå de offentlige løsninger. Her bliver problemstilling dog stadig ikke addresseret.

Forklaringen lyder, at problemet er juridisk og derfor i stedet går under Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Sophie Løhde oplyser i et skriftligt svar, at regeringen vil fremsætte et lovforslag på området 'efter sommerferien'. Foto: Jonathan Damslund

Digital inklusion

Da Ekstra Bladet i marts tog kontakt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, skrev de, at de var opmærksomme på problemet:

'Det er uhensigtsmæssigt, og ministeriet er i dialog med relevante parter - herunder Digitaliseringsstyrelsen - for at afklare mulige løsninger.'

Ikke desto mindre er der tre måneder senere endnu ikke en klar udsigt til en løsning.

Det har ikke været muligt at få et interview med indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde, men i et skriftligt svar til Ekstra Bladet skriver hun:

'Jeg kan godt forstå, at Ninos mor og andre forældre til unge med en svær funktionsnedsættelse er frustrerede over, at de ikke har adgang til deres børns sundhedsoplysninger.'

'Vi lever i en digitaliseret verden, hvor mange informationer fra bl.a. sundhedsvæsnet kommer elektronisk, og det siger sig selv, at det ikke er optimalt, at forældre må søge aktindsigt for at få adgang. Derfor skal vi også have ændret reglerne på området, og regeringen vil efter sommerferien fremsætte et lovforslag.'

Folketinget har som bekendt sommerferie fra juni til oktober, så behandlingen af lovforslaget begynder tidligst i efteråret.