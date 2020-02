Raser over mørke motorveje: Søren var tæt på at køre galt

Lamperne er blevet slukket på Helsingørmotorvejen for at spare energi og penge, men ifølge Søren Blarke er det et spørgsmål om tid, før det koster liv

Søren Blarke fra Helsingør var tæt på at blive involveret i et trafikuheld, da han skulle køre til København for at hente sin kæreste tirsdag aften.

Så tæt, at det for alvor gik op for ham, hvad han mener om Vejdirektoratets beslutning om at slukke for lyset på strækningen.

- Det var helt sort, og kombineret med regn- og haglvejret kunne man ikke orientere sig på nogen som helst mulig måde. Jeg når kun lige at få bremset ned med få centimeters afstand fra to andre biler, der var kørt ind i hinanden.

Uheldet mellem de to biler skete på Helsingørmotorvejen i sydgående retning omkring Lyngby, og hvis ikke det var for hans mange års erfaring som motorvejspendler og ministerchauffør, er Søren Blarke sikker på, at også han var kørt galt.

- Jeg er meget opmærksom, når jeg kører, og opmærksom på at køre med vinterdæk og lignende. Så det reddede mit liv i går.

I efteråret besluttede Vejdirektoratet at spare på strømmen og slukke for lamperne på Helsingørmotorvejen i et et-årigt forsøgsprojekt.

Mange bekymrede motorvejsbilister

Men efter gårsdagens uheld er Søren Blarke bange for, det skal koste liv, før beslutningen ændres.

- Jeg håber, at Vejdirektoratet allerede i aften går ned og tænder for den rigtige kontakt, så vi kan få lyset tilbage på motorvejen. Man kan ikke køre med langt lys som på motorveje i andre dele af landet, når der er så meget trafik på motorvejene omkring København, så derfor er der et behov for gadebelysningen.

Allerede tilbage i december, da vi her på TV 2 Lorry kunne fortælle om Vejdirektoratets beslutning, strømmede det ind med bekymrede beskeder på vores Facebookside fra motorvejsbilister.

'I min optik er det et forkert sted at spare. Som andre har skrevet, er vejstriberne flere steder forsvundet i mørke og vådt vejr. Trafiksikkerheden er da det vigtigste,' skrev Lis Sørensen, mens Kathryn Taasi supplerede med:

'Jeg kan godt forstå, I sparer på energien. Men når det regner, kan man overhovedet ikke se de hvide striber. Det er meget farligt og meget utrygt.'

En tredje af de mange bekymrede borgere skrev, at man i stedet for at spare for belysningen burde tænde for endnu mere.

'Savner virkelig lidt lys på motorvejen omkring København, hvor trafikken er tættere,' lød det fra Vibeke Sunesen.

Ingen planer om at tænde igen

Hos Vejdirektoratet begrunder man de slukkede lamper med besparelser, da lysene på motorvejene i Storkøbenhavn svarer til forbruget i 650 parcelhuse.

Derudover er belysningen på de strækninger, der er blevet slukket for, - ligesom på andre mørklagte landsdele - ikke nødvendig for trafiksikkerheden, lyder det.

- Sker der en voldsom stigning i antallet af færselsuheld med og uden tilskadekomne, som man kan tilskrive, at vi har slukket lyset, så skal det selvfølgelig tændes igen. Men på nuværende tidspunkt er der ikke noget, der, mig bekendt, er begrundelse for, at v skal afbryde forsøget i utide, siger Michael Aakjer Nielsen.

Spørger man Søren Blarke, der var tæt på at køre galt, bør Vejdirektoratet hurtigst muligt komme på andre tanker - inden det for alvor går galt.

- Jeg tror, det er bedre at få tændt noget lys igen, end det er at slå folk ihjel. For det er ikke det værd, hvis Vejdirektoratet kun kan spare lidt småpenge i deres samlede budget i form af 200.000 kroner eller noget på at slukke for lyset.