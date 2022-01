Raser over nazi-flag under begravelse

Italienske katolske og jødiske ledere raser over en episode mandag, hvor en kiste blev svøbt i et nazi-flag efter en begravelse i Italiens hovedstad, Rom.

Episoden udspiller sig, efter en gruppe højreekstremister angiveligt lavede nazistiske hilsner og herefter tildækkede en kiste med et svastika-flag udenfor St. Lucia-kirken i Rom, hvor gruppen havde deltaget i en begravelse.

Billeder viser ifølge CNN kisten med liget af 44-årige Alessia Augello, et tidligere medlem af den højreekstremistiske gruppe Forza Nuova, som har et nazi-flag over sig. En gruppe mennesker står på begge sider af kisten med hovederne bøjet.

Dyb forargelse

Det katolske ærkebispedømme kaldte tirsdag flaget for 'et forfærdeligt symbol, der ikke kan forenes med kristendommen', og at episoden var et stødende eksempel på 'udnyttelse af en religiøst tjeneste'.

De har også ifølge mediet oplyst, at præsterne i sognet ikke var vidne om, hvad der ville ske uden for kirken.

Roms jødiske samfund har har udtrykt dyb forargelse over, at en sådan begivenhed stadig kan finde sted syv årtier efter afslutningen på Anden Verdenskrig.

'Det er uacceptabelt, at et flag med hagekors stadig kan vises offentligt i dag, især i en by, der oplevede deportation af sine jøder af nazisterne og deres fascistiske kollaboratører', lød det dem i en udmelding.

Mere end 1.000 af den italienske hovedstads jøder blev under et razzia i Roms jødiske kvarter 16. oktober 1993 deporteret til koncentrationslejre. De fleste røg til Auschwitz-dødslejren i det nazibesatte Polen.

Kun 16 vendte hjem.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at den italienske hovedstad har måttet håndtere sådan en episode.

En lignende hændelse fandt nemlig sted uden for en anden kirke i Rom i marts sidste år.

Ifølge CNN undersøger politiet episoden som en mulig hadforbrydelse.